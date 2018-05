Il nuovo trailer di Overkill' s The Walking Dead si concentra su Grant

Days Gone sarà la cover story di giugno di Game Informer : ecco un nuovo trailer con sequenze di gameplay inedite : Maggio è stato un mese davvero importante per la rivista statunitense Game Informer, che si è assicurata il coverage esclusivo per uno dei titoli PS4 più attesi dell'anno, Marvel's Spider-Man. Non volendo essere da meno, il mese di giugno si preannuncia ancora più esplosivo dato che la cover story del nuovo numero della rivista sarà dedicata a nientepopodimeno che Days Gone, che i redattori di Game Informer hanno potuto provare approfonditamente ...

Un nuovo trailer per Harvest Moon : Light of Hope Special Edition : Quando è stata annunciata l'edizione Speciale di Harvest Moon: Light of Hope per PlayStation 4 e Nintendo Switch, sapevamo che sarebbe arrivata a maggio, ma non sapevamo quale giorno specifico. Ora, Natsume ha confermato che il gioco sarà lanciato il 29 maggio 2018. Per l'occasione è stato condiviso un nuovo trailer, riportato da Dualshockers, che mostra del gameplay tratto dalla versione per PlayStation 4:Che ne dite?Read more…

VAMPYR : nuovo Gameplay Trailer sul vampiro : VAMPYR, l’imminente action-RPG sviluppato da DONTNOD Entertainment, segue le vicende del torturato protagonista Dr. Jonathan Reid e la crescita dei suoi poteri attraverso feroci sequenze di combattimenti, mostrate nel Nuovo Gameplay Trailer “Becoming a Monster”. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord VAMPYR si mostra in un Nuovo Gameplay Trailer Sarà proprio ...

Il nuovo trailer di Vampyr presenta i terrificanti poteri del protagonista : DONTNOD ha pubblicato oggi un corposo trailer di gameplay inedito per Vampyr, l'action-RPG sviluppato dallo studio parigino in uscita il prossimo 5 giugno per PS4, Xbox One e PC. Come riporta VG24/7, il nuovo video si concentra sui letali poteri del protagonista Jonathan E. Reid, che per diventare sempre più potente dovrà compiere la difficile scelta di massacrare gli abitanti innocenti di Londra.Ogni omicidio ci farà diventare più forti ma ...

Little Nightmares Complete Edition per Switch si mostra in un nuovo trailer : Anche i possessori di Nintendo Switch potranno presto scoprire il misterioso universo di Six, poiché dal 24 maggio 2018 in Italia, Little Nightmares Complete Edition sarà disponibile per la console Nintendo (dal 18 maggio in digitale su Nintendo e-Shop). Il gioco è stato perfettamente adattato per Nintendo Switch con una risoluzione di 720p (upscalata) e 30 FPS per la modalità portatile e 720p (nativi) e 30 FPS per la modalità TV. Preparati a ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : il DLC La Desolazione di Mordor si mostra nel nuovo trailer : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha presentato il nuovo filmato dell'espansione della storia La Desolazione di Mordor, il nuovo contenuto scaricabile (DLC) in arrivo l'8 maggio per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Il nuovo filmato punta i riflettori su Baranor, Capitano di Minas Ithil, fuggito dalla città ormai caduta, che si riunisce al fratello perduto, Serka. I due guerrieri dovranno ingaggiare un esercito di mercenari per ...

Donkey Kong Country Tropical Freeze : è Cranky Kong il protagonista del nuovo trailer : Domani, 4 maggio, è il giorno dell'uscita di Donkey Kong Country Tropical Freeze per Nintendo Switch, il titolo, già recensito sulle nostre pagine, che approdò originariamente su Nintendo Wii U.In vista del lancio del gioco, Nintendo continua a condividere video dedicati ai personaggi di Donkey Kong Country Tropical Freeze e, mentre ieri è stato il turno di Diddy e Dixie Kong, oggi tocca a Cranky Kong mostrarsi nel nuovo trailer.Il personaggio è ...

Lo sparatutto roguelikelike Beacon si mostra in un nuovo trailer : Beacon è uno sparatutto roguelike in cui un guerriero spaziale schiantatosi sul pianeta raccoglie DNA dai nemici sconfitti per nutrire il clone celato nella sua navicella e generare nuove mutazioni, rivela Rockpapershotgun.Beacon ha lanciato oggi l'Accesso Anticipato per chi ha a cuore la causa del nostro viaggiatore spaziale: questa prima versione del gioco include quattro livelli generati proceduralmente, dozzine di oggetti (ma non tutti ...

Red Dead Redemption 2 : Il nuovo Gameplay Trailer di Rockstar : Come anticipato giorni fa, Rockstar ha reso finalmente e ufficialmente disponibile il nuovo Trailer di Red Dead Redemption 2, dove è possibile vedere delle scene di gioco e il ritorno del celebre protagonista dei precedenti capitoli. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Red Dead Redemption 2 si mostra in un nuovo Gameplay Trailer America, 1899. L’era del selvaggio ...

Ecco il nuovo bellissimo trailer di Red Dead Redemption 2 : Come promesso qualche giorno fa, Rockstar ha appena pubblicato il trailer #3 per Red Dead Redemption 2, l'atteso seguito di uno dei più apprezzati videogiochi del publisher in uscita il prossimo 26 ottobre per PS4 e Xbox One. Le sequenze di questo nuovo video si concentrano sulla trama del gioco, che si ambienterà nel 1899, quando "il selvaggio west era quasi stato domato, quando l'era dei pistoleri era ormai solo un mito". A differenza del ...

Yoku's Island Express : il platform pinball di Villa Gorilla si mostra in un nuovo trailer incentrato sulla storia : Ora che siamo a meno di un mese dal lancio del platform pinball Yoku's Island Express, gli sviluppatori Villa Gorilla e l'editore Team17 hanno aperto i preordini per il gioco. Inoltre, è stato rilasciato un nuovo trailer incentrato sulla storia.Come riporta Dualshockers, Yoku's Island Express si svolge sull'isola di Mokumana. Nel gioco vestiremo i panni del piccolo Yoku, il postino dell'isola Mokumana abitata da strambe creature che ci ...

Red Dead Redemption 2 : un nuovo trailer in arrivo oggi alle 17 : 00 : A sorpresa, Rockstar ha annunciato tramite i propri canali social che un nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 sarà pubblicato mercoledì 2 maggio, alle 17 ore italiane (oggi pomeriggio). Nonostante sia uno dei più attesi del 2018, il gioco non ha ancora mostrato a fondo le sue carte e tutt'ora sappiamo ancora molto poco di questo secondo capitolo.Proprio per questo non possiamo che essere estremamente curiosi di sapere cosa questo trailer #3 ...