Il ‘libro di ricette’ per ottenere il cervello in provetta

meteoweb.eu

: TORTA SOFFICISSIMA ALLA RICOTTA Ricetta ?? - LeMilleRicette : TORTA SOFFICISSIMA ALLA RICOTTA Ricetta ?? - 99per100 : RT @99per100: #THEBESTOF2017TWITTERAWARDS MIGLIOR LIBRO di CUCINA 2?0?1?7? ?????? 1? ALLA TAVOLA DELLA LONGEVITÀ VALTER LONGO 2? FATTO IN C… - LeMilleRicette : CALIFORNIANA ALLA CREMA E FRUTTA FRESCA, CON IL BIMBY Ricetta ?? -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Pronto il primo ‘libro di ricette’ per ‘preparare’ ilin laboratorio, trasformando le cellule della pelle nei diversi tipi di neuroni. Pubblicato sulla rivista Nature, è stato messo a punto dai ricercatori dell’americano Scripps Research Institute, coordinati da Kristin Baldwin. Ilinpotrebbe aiutare a comprendere meglio malattie come autismo, schizofrenia, morbo di Alzheimer e potrebbe essere usato per testare farmaci. “Ile’ incredibilmente complesso, con migliaia di diversi tipi di cellule che sono coinvolte nelle differenti malattie”, ha rilevato Baldwin. “Il problema con la comprensione dei disturbi dele’ che finora non riuscivamo a produrre tutti i tipi di cellule cerebrali. Ora – ha aggiunto – abbiamo trovato piu’ di 75 nuovi modi per trasformare ...