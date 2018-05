Il Decalogo dell' Adunata | regole di buon comportamento all' adunata - Udine 20

Giornata Mondiale della Salute sul Lavoro - per la scienza lo “stacanovismo” nuoce alla salute : ecco il Decalogo per salvaguardare il proprio benessere : Stacanovisti avvisati, lavorare troppo fa male alla salute. Esempio lampante ne è Aleksej Stachanov, lavoratore-modello nell’URSS degli anni Trenta: dopo essere diventato un simbolo politico per le sue performance lavorative nelle miniere sovietiche e aver dato il nome all’omonimo movimento morì, probabilmente anche a causa della fatica accumulata… proprio per un infarto. Ma il benessere del cuore non è l’unico fattore a logorarsi con una ...

La MotoGP pensa al Decalogo delle sanzioni ma la realtà è che servirebbe una nuova Race Direction : ... la MotoGP è uno sport o uno spettacolo che deve far discutere e tenere incollate le persone ai teleschermi? Se è ancora uno sport serve una Race Direction forte e soprattutto al di sopra di ogni ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : ecco il Decalogo per controllarne la qualità - diminuire gli sprechi e le fonti di inquinamento : La utilizziamo tutti i giorni per lavarci, per cucinare, per innaffiare le piante e soprattutto la beviamo per idratarci. È l’acqua di casa, l’acqua potabile che spesso utilizziamo come fosse una risorsa infinita, senza renderci conto che invece non lo è e che va protetta, risparmiata. L’acqua è un bene prezioso e dovremmo tutti ricordarci, mentre ci laviamo i denti o mentre facciamo un bagno con l’acqua potabile, che 1 miliardo di persone nel ...

Malattie urologiche. Ecco il Decalogo della prevenzione Siu : Roma, 13 mar. , askanews, In Italia sono dieci milioni i pazienti alle prese con Malattie urologiche. Eppure ancora oggi si fa poca prevenzione. Visite mediche e di controllo andrebbero fatte sin ...

Festa della Donna : un’occasione per riscoprire la propria femminilità - un Decalogo per non trascurarsi mai : Un decalogo di consigli “in rosa” per riscoprire la propria femminilità in occasione della Festa della Donna, costruito in base all’esperienza di migliaia di iscritte. E’ questo il regalo che Club-50Plus, il sito per incontri Over 50 n.1 in Europa con più di 500.000 soci, offre a tutte le donne desiderose di riscoprire il proprio valore e di vivere meglio non solo in occasione dell’8 marzo ma anche nella vita di tutti giorni. Chiamate spesso a ...

Festa delle donne - criminologa : "Ecco il Decalogo anti-violenza" : Roma, , askanews, - In occasione della Festa delle donne, l'8 marzo, la psicoterapeuta e profiler Margherita Carlini, responsabile del centro anti-violenza di Ancona, stila il decalogo contro la ...