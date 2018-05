superguidatv

: Il Confine, la nuova fiction di Rai 1: ecco quando va in onda, cast e trama #ilconfine - SuperGuidaTV : Il Confine, la nuova fiction di Rai 1: ecco quando va in onda, cast e trama #ilconfine -

(Di giovedì 10 maggio 2018)in arrivo su Rai 1: si chiama Il, la serie in due puntate diretta da Carlo Carlei.le anticipazioni,La Rai continua a puntare sulla. Dopo il successo di “Sirene“, “La strada verso casa” e la recente “Il Capitano Maria“, è arrivato il momento di puntare su “Il“. Si tratta di una serie composta da due puntate con protagonisti Filippo Scicchitano e Caterina Shulha. Scopriamo le anticipazioni., Ilva insu Rai 1 C’è grande attesa per ladi Rai 1 dal titolo “Il“. Prodotto da Paypermoon e diretta da Carlo Carlei, laandrà inmartedì 15 e mercoledì 16 maggio in prima serata su Rai 1. Si tratta di un progetto importante composta da sole due puntate in cui verrà raccontata l’Italia della Prima Guerra ...