Il Campionato Italiano Cross Country in Gallura per il secondo round

Quinto Campionato Italiano in Bacheca. Nessuno come Costanza Laliscia. La 18enne del Fuxiateam conquista il tricolore junior e young riders ... : Sport e studio che riesce a conciliare e che ne fanno una sportiva completa, che all'interno del Fuxiateam sta crescendo insieme a compagne altrettanto "appassionate" nel collezionare vittorie. Una ...

A Grosseto in arrivo la finale nazionale dei giochi giovanili di dama e il Campionato Italiano di dama inglese : Ore 16.30 Fattoria La Principina 2fase accoglienza squadre e accompagnatori presso la reception dell'Hotel La Fattoria La Fattoria la Principina Country & Sport Village e consegna 'busta chiusa' con ...

Campionato Italiano GT - LAudi R8 LMS GT3 sotto la lente : Lobiettivo dell'Audi Sport Italia per il 2018 è dichiarato: festeggiare il decimo anno nel Campionato Italiano Gran Turismo con la vittoria nella classe GT3. E che le ambizioni del team siano fondate è apparso evidente sin dalle prime due manche della stagione, disputate a Imola il 28 e 29 aprile scorsi. Sul circuito del Santerno la strana coppia formata da Marcel Fässler, svizzero tre volte vincitore a Le Mans, e Bar Baruch, giovane israeliano ...

Autocross Terre di Romagna. A Ravenna la prima gara del Campionato Italiano di Velocità su Terra : ... anche perché non sono in programma "solo" tantissime gare di grande valore agonistico, ma anche iniziative collaterali, come per esempio spettacoli ed esibizioni di stuntman, grazie al gruppo "Quad ...

Campionato Italiano di Kata : l'AKC prima nel medagliere delle fasi regionali : Domenica 29 aprile al Palazzetto dello Sport di San Mango d'Aquino si è tenuta una bellissima giornata di sport in cui si sono svolte sia le qualificazioni del Campionato Italiano Juniores e Cadetti di Kata , che una tappa per i giovanissimi del Trofeo Athlon dove sono stati protagonisti bambini, ragazzi ...

Campionato Italiano di Canoa e Kayak FICK sull'Adda - da Piateda a Poggi - : Le gare saranno anche questa volta trasmesse integralmente in diretta tv da TSN, Tele Sondrio News, sui canali digitali, 172 e 695 in HD, ma anche in streaming tv sul sito www.radiotsn.tv e sulla ...

“Addio splendore”. Sport italiano in lutto. Si è spenta a soli 18 anni dopo un brutto incidente in campo. Il dolore della famiglia e di chi la ammirava : “Ora gioca nel Campionato dei Cieli” : Una morte terribile, ma soprattutto arrivata troppo presto. A diciotto anni la vita dovrebbe solo sorridere e fino ad oggi per questa splendida ragazza di Reggio Emila era stato così. Tanta energia, voglia di vivere da vendere, amici e una grandissima passione: lo Sport, che però ha significato per lei un sacrificio troppo grande. Non ce l’ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18enne di Reggio Emilia in coma da domenica mattina ...

La 44Alpe del Nevegal valida per il Campionato italiano : La cronoscalata, in calendario il 5 e il 6 maggio, sarà valida per il Campionato italiano Velocità Montagna. Già 150 iscritti con diversi nomi di punta

Beach volley - Campionato Italiano 2018. Ecco le date del circuito tricolore : Sette appuntamenti, uno in più rispetto all’anno scorso, cinque tappe da giugno ad agosto, la Coppa Italia e la finale che assegna lo scudetto tricolore. La Fipav ha svelato date e località (sei le regioni coinvolte) del Campionato Italiano di Beach volley 2018 che la Federazione sta cercando di riportare su buoni livelli dopo i problemi di due stagioni fa. Tutte le tappe avranno il torneo sia maschile che femminile. Si parte ...

Beach Volley : il Campionato Italiano parte da Lecce l'8 giugno : ROMA -Tutto è pronto per l'edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley . Dopo i positivi feedback ricevuti lo scorso anno, infatti, la Federazione Italiana Pallavolo ha il piacere ...

Campionato Italiano Trial Outdoor : poker di successi a Lazzate per i Talenti Azzurri FMI : Matteo Grattarola, Lorenzo Gandola, Andrea Gabutti e Alex Brancati del Talenti Azzurri FMI in trionfo nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Trial Outdoor Il fine settimana del 21-22 aprile ...

Scherma - Filippo Allegrucci al Campionato italiano : PERUGIA " Ottimi risultati e qualche rimpianto per gli atleti della Scherma Grifo Perugia dopo il primo dei tre giorni dedicati alla Coppa Italia Giovani che si sta svolgendo a Casale Monferrato. ...

Campionato Italiano Trial Outdoor - emozioni e spettacolo durante la tappa di Lazzate : splendido trionfo per Grattarola : Nel secondo round del CITO 2018 il pluri-Campione Italiano Matteo Grattarola si conferma inavvicinabile nella top class TR1, oltre 150 i piloti al via compresi i giovanissimi della Juniores Oltre 150 ...