Il 19 maggio la Mille Miglia al Museo Alfa Romeo

1 maggio : in Veneto da studenti più di mille rose a lavoratrici e lavoratori : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - "Decine di studenti , lavoratori , cittadini, nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo e Verona hanno partecipato all'iniziativa fin dalle prime ore del mattino di ieri, per portare la propria solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che non hanno p

1 maggio : in Veneto da studenti più di mille rose a lavoratrici e lavoratori (2) : (AdnKronos) - "Alcuni dipendenti delle catene della GDO nelle ore precedenti all'iniziativa avevano ricevuto dalla dirigenza l'esplicita indicazione di non accettare l'o maggio floreale. Nonostante queste intimidazioni difficilmente comprensibili, quasi tutti i lavoratori raggiunti hanno ricevuto e a

Parigi - scontri in piazza al corteo del Primo maggio : oltre mille black bloc devastano il centro : Guerriglia in centro a Parigi . Ci sono 1200 militanti black bloc , anarchici e dell'estrema sinistra incappucciati alla testa del corteo del Primo Maggio che sta sfilando all'altezza del Ponte...

Mille Miglia - la corsa più bella del mondo torna in scena a maggio : Quattro giorni per sognare, rievocare, ammirare, respirare il sapore delle auto d’epoca impegnate in strada: la 1000 Miglia è una rievocazione giocata sulla regolarità, non più sulla velocità come nelle edizioni “vere” di metà del secolo scorso (1927-1957), ma resta l’appuntamento più vivo, sentito ed ampio che sappia coinvolgere così tante auto storiche con un seguito di appassionati altrettanto importante. L’edizione 2018 ricalca ...