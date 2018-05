I sindacati alla politica | emanate un provvedimento d’urgenza

Roma - bus in fiamme in via del Tritone. L'allarme dei sindacati : 'Un caso al mese' : Dopo la paura, le fiamme e un altro autobus Atac andato a fuoco scatta la polemica. La vettura della linea 63 completamente distrutta dal fuoco alle 10,40 su via del Tritone era del 2003, una vettura ...

Ilva - via libera Ue a Mittal. La palla passa ai sindacati : Un altro tassello, fondamentale, si aggiunge al delicato puzzle della vicenda Ilva: ieri è arrivato l'atteso via libera dell'antitrust europeo all'acquisizione da parte di Arcelor Mittal. Un passaggio ...

Ad Odessa la gente ricorda le vittime del rogo alla Casa dei sindacati del 2014 - : Il filmato mostra come la gente passa attraverso un metal detector per entrare nella zona transennata. Le forze dell'ordine sono mobilitate per evitare incidenti. Quando passano attraverso i metal ...

Ilva - sindacati ribadiscono : 'No agli esuberi e appello alla politica'. Nuovi scioperi in vista : E' la posizione del consiglio di fabbrica riunitosi oggi presso lo stabilimento di Taranto. Al centro della vertenza c'è l'ultimo piano industriale della nuova società Arcelor Mittal -

Vermi alla mensa Rai - la denuncia dei sindacati : di Marco Castoro Un piccione dentro lo studio dei Fatti Vostri, i Vermi alla m ensa della Dear , viene da chiedersi se alla Rai stiano studiando un nuovo programma sugli animali o sull'Arca di Noè. ...

Primo maggio - sindacati in piazza a Prato. Gentiloni 'Pensiamo al lavoro che non c è e alla sua dignità' : ROMA - sindacati in piazza a Prato per questo Primo maggio, festa dei lavoratori, in nome della 'Sicurezza: il cuore del lavoro'. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil, partono da piazza Mercatale per ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - le richieste dei sindacati alla banca (oggi - 18 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,7 euro ad azione. Le richieste dei sindacati alla banca. Ultime notizie live di oggi 18 aprile 2018(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 07:07:00 GMT)

E venne maggio - il 1968 dalla parte dei sindacati : ... sogni e speranze, ma anche un tentativo di spiegare quale sia l'eredità di quella generazione e quanto, a mezzo secolo di distanza, sia rimasto di quelle battaglie nella politica e nel sindacato dei ...

Alcoa - ai sindacati il 5% nel Cda/ Calenda - "Per la prima volta i lavoratori parteciperanno alla gestione" : I sindacati avranno in Alcoa una quota del 5%: al termine di un tavolo tenutosi oggi, il Ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, ha confermato che i lavoratori saranno nel Cda della newco(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:08:00 GMT)

Ulteriori tagli di 40 lavoratori alla Cocif? Incontro coi sindacati : tagli di personale in vista alla Cocif di Longiano, la società cooperativa di produzione industriale di porte e finestre? A rendere nota la problematica è l'attivista politico e blogger Davide Fabbri. ...

Crisi Valtur - l'allarme dei sindacati : “Vogliono liquidare e licenziare i dipendenti” : Fumata nera per il caso Valtur, dopo l'incontro avvenuto al ministero dello Sviluppo economico tra l'azienda e i sindacati. A lanciare l'allarme per i dipendenti a rischio licenziamento è stato Luca...

Valtur - l'allarme dei sindacati : "La proprietà vuole la liquidazione" : MILANO - Si aggrava la crisi Valtur. La proprietà della società dei villaggi vacanze, il fondo Investindustrial, non avrebbe in programma alcun nessun piano di ristrutturazione, ma solo un concordato ...

Tim conferma 6500 esuberi : sindacati pronti alla mobilitazione : Tim procederà unilateralmente ad avviare la procedura per la Cigs, cassa integrazione straordinaria, dopo l’incontro con i sindacati che hanno ribadito il no al progetto di riorganizzazione dell’azienda annunciato settimane fa.Continua a leggere

Tim - l'azienda conferma 6500 esuberi . I sindacati : "Pronti alla mobilitazione" : MILANO - Nessun passo indietro. La Tim conferma 6.500 esuberi strutturali, anticipato all'inizio dell'anno , e in assenza di un accordo con i sindacati procederà unilateralmente alla cassa ...