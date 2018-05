I popcorn? Io non li voglio Voi masticate a bocca chiusa

huffingtonpost

(Di giovedì 10 maggio 2018) Sono cresciuta in un partito e in una cultura politica basata sull'assunto che prima viene l'interesse del paese, poi quello di parte e quindi del partito. Oggi sento il peso di militare in una comunità politica in cui questa cultura è profondamente cambiata, quasi fino a venire meno, al punto che ormai tifiamo per il tanto peggio-tanto meglio, con l'obiettivo (temo che sia una illusione) di una nostra rivalsa che sarebbe fondata sullo sfascio dell'Italia.Le ragioni di questa mia riflessione così amara partono dalla gestione della sconfitta elettorale. Sapete qual'è la cosa che mi ha impressionato di più? Il fatto che non solo, dopo la più grave sconfitta della storia del Pd e della sinistra italiana, si è deliberatamente deciso di non analizzare le cause del disastro quale condizione essenziale per correggere profondamente la linea e ...