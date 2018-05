I paletti di Mattarella

huffingtonpost

: I primi paletti di Mattarella: no a un governo a scatola chiusa - LaStampa : I primi paletti di Mattarella: no a un governo a scatola chiusa - mrpolt : trovo inopportuno il tentativo di #Mattarella a mettere paletti al possibile governo e sarebbe ancor piu` grave se… - vsyelania41 : RT @PontiBenedetto: un governo M5S-Lega (con astensione FI) godrebbe di un largo appoggio parlamentare: a che titolo il Presidente potrebbe… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Certo, l'intervento era in calendario da tempo. Non è che stato programmato ieri, appena si è avviata la trattativa tra Salvini e Di Maio. Però è chiaro che le parole del capo dello Stato precipitano – consapevolmente - nel delicato contesto. E, in qualche misura, ne fissano un perimetro invalicabile. Che cosa significa, oltre a una personale e radicata convinzione, quell'invito alla riscoperta dell'Europa come "grande disegno sottraendoci ai particolarismi e a narrative sovraniste capaci di proporre soluzioni tanto seducenti e pronti ad attribuire inattuabilità alla stessa Unione"?.Detta in modo un po' tranchant, non è un siluro all'accordo che vede come protagonista una forza, la Lega, dichiaratamente sovranista e particolarmente attiva nella seduzione anti-europeista. È piuttosto un modo per evitare che l'accordo in via di ...