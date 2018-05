I numeri del governo giallo-verde

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Fumata (quasi) bianca per il nuovo. Dopo che l’ex premier Silvio Berlusconi ha tolto il veto alla possibilità di un esecutivo Lega-M5S – sottolineando però che non voterà la fiducia, attraverso l’astensione responsabile dei parlamentari di Forza Italia – sembra sempre più probabile l’ipotesi di un esecutivo. Ora il tema sul tavolo è il toto-nomi per la presidenza del Consiglio sebbene, ancora una volta, il punto chiave resti la maggioranza richiesta a Montecitorio e palazzo Madama per avere la fiducia. Per la governabilità, infatti, sono necessari 316 seggi alla Camera e 161 al Senato. La combinazione Lega-M5S, considerando la quota dei parlamentari presenti in ciascun schieramento, sarebbe in grado di superare la prova dei?Il dietrofront di Berlusconi ha, infatti, relegato definitivamente nel ...