I bus in fiamme di Roma citati anche a Londra The Indipendent | «Quest' anno è il decimo»

Roma - un altro bus in fiamme A piazza Venezia : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell’Atac. Sul posto anche i vigili urbani.A quanto si apprende le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito. L’autista della linea 46 (e non 98 come si era appreso in un primo momento) si è accorto subito del rumore mentre stava ...

ROMA - bus ATAC IN FIAMME NEL CENTRO/ Video: ROMA, autobus ATAC in FIAMME ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie Video, le reazioni. Altro bus in FIAMME a Castel Porziano

Roma - l'autista dell'autobus in fiamme : 'Non sono un eroe' : Onori, appena ha visto una scia di fumo uscire dal vano motore, ha bloccato il mezzo e ha fatto scendere tutti i passeggeri, prima di provare con l'estintore a fermare l'incendio che stava ...

Il mondo scopre Flambus alla romana : in 5 mesi 10 mezzi in fiamme nella Capitale : "L'autobus avvolto dalle fiamme in via del Tritone ha acceso l'attenzione sulla problematica dell'incendio...

