Hockey ghiaccio | Mondiali 2018 | prima sconfitta per la Russia! La Repubblica Ceca passa

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : la Danimarca sorprende la Finlandia! Svezia senza problemi : Giro di boa del Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. La corsa alla fase finale entra nel vivo, così come quella per evitare la retrocessione in Prima Divisione. Prosegue a vele spiegate il cammino della Svezia, ancora imbattuta nel girone A (Copenhagen). I gialloblu si sono sbarazzati agevolmente dell’Austria per 7-0, che poco ha potuto contro la potenza dei nordici, che hanno mandato cinque giocatori diversi in gol, con Rakell ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Finlandia senza problemi con la Norvegia - la Repubblica Ceca batte la Svizzera agli shoot-out : Proseguono i Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Oggi è stata completata la terza giornata: ci si avvicina al giro di boa e le classifiche dei due raggruppamento sono in via di definizione. Importante vittoria della Repubblica Ceca, che ha battuto la Svizzera per 5-4 agli shoot-out, candidandosi per il quarto posto del girone A (Copenhagen), l’ultimo utile per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Una vittoria ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : vittorie agevoli per Russia - Canada - Stati Uniti e Svezia : Nella giornata odierna sono scese in campo tutte le quattro favorite alla vittoria finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in corso di svolgimento in Danimarca. Quattro vittorie senza patemi, per compiere un altro passo verso la fase finale. Nel gruppo A (Copenhagen), la Russia si è confermata la miglior difesa del Mondiale. Anche oggi i sovietici hanno chiuso la partita mantenendo la porta inviolata, come negli altri due impegni. La ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Finlandia - Canada e Russia in scioltezza - la Svezia soffre con la Repubblica Ceca : È stata completata oggi la seconda tornata di incontri validi per i Mondiali di Hockey su ghiaccio in corso di svolgimento in Danimarca. La fase a gironi è ancora lunga ma intanto le classifiche dei due gironi si stanno già delineando. Nel gruppo A (Copenhagen) proseguono a braccetto Russia e Svezia. I sovietici non hanno avuto difficoltà a sbarazzarsi dell’Austria, sconfitta 7-0 con la doppietta di Grigorenko e la performance di uno ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : seconda vittoria per gli Stati Uniti. Vince la Finlandia - la Repubblica Ceca passa all’overtime : seconda giornata dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Oggi è stata completata la prima tornata di incontri e inaugurata la seconda. Proseguono a vele spiegate gli Stati Uniti, che oggi hanno vinto più agevolmente, battendo per 4-0 i padroni di casa (reti di Butcher, Kreider, Atkinson, Jensen). Team USA è quindi in testa al girone B (sul ghiaccio di Herning), davanti alla Finlandia, che oggi ha cominciato la sua avventura con un secco ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : gli Stati Uniti battono il Canada! Tutto facile per Russia e Svezia : I Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca sono cominciati subito con lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Uno degli incontri più attesi, già in scena nella prima giornata. A vincere è stato team USA, che ha prevalso agli shoot-out per 5-4. Una vittoria arrivata nonostante lo svantaggio iniziale di due reti (Dubois e O’Reilly), recuperato e ribaltato grazie ai gol di Lee, Larkin e Gaudreau. Gli Stati Uniti sono poi arrivati sul 4-3 nel ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Svezia e Canada favorite in Danimarca. Russia per la conferma - Stati Uniti per il riscatto : Dal 4 al 20 maggio la Danimarca sarà teatro dei Mondiali 2018 di Hockey su ghiaccio. Dopo la Prima Divisione, chiusasi con la promozione dell’Italia, tocca adesso alla Top Division, quella che assegnerà il titolo iridato. La caccia a Svezia e Canada è aperta: sono state loro a monopolizzare le ultime tre edizioni (dominio ancor più netto se si guarda ai Giochi Olimpici), e saranno di conseguenza loro le due squadre da battere. LE ...

Hockey ghiaccio - il destino premia l’Italia a Budapest. Dopo un anno si torna in Top Division : Budapest, pochi secondi alla fine di Slovenia-Italia. Il sogno degli azzurri di tornare subito in Top Division Dopo un anno di purgatorio in Prima Divisione sta svanendo. Sloveni e italiani si giocano tutto e la partita si sta risolvendo con il classico pareggio che non fa contenta nessuna delle due squadre. Gli azzurri sono alle corde, schiacciati dalla spinta degli avversari, che decidono di far uscire il portiere per dare l’ultimo ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo - gironi e tabellone : Dopo la rassegna iridata di Prima Divisione, è tempo dei Mondiali di Top Division di Hockey su ghiaccio. Dal 4 al 20 maggio, sul ghiaccio di Copenhagen ed Herning, in Danimarca, le migliori 16 nazioni del mondo si sfideranno per scoprire chi succederà alla Svezia, vincitrice lo scorso anno in finale sul Canada. Le squadre saranno divise, come di consueto, in due raggruppamenti, stabiliti in base al ranking IIHF del 2017, stilato dopo i Mondiali ...

Hockey ghiaccio - L’ITALIA TORNA IN SERIE A! Arriva la promozione - decisivo il pareggio in extremis della Gran Bretagna con l’Ungheria! : Sulla ruota di Budapest (Ungheria) è uscito il numero dell’Italia. Gli azzurri hanno ottenuto la promozione alla Top Division dei Mondiali di Hockey su ghiaccio nella maniera più rocambolesca possibile. Dopo la vittoria a 2″ dalla fine contro la Slovenia, la Nazionale di Cleyton Beddoes doveva sperare che la Gran Bretagna portasse quanto meno l’incontro con l’Ungheria all’overtime. Così è stato, in un finale a dir ...

VIDEO Hockey ghiaccio - gol dell’Italia a porta vuota contro la Slovenia. Vittoria a 2 secondi dalla fine : L’Italia ha agguantato una Vittoria memorabile ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey ghiaccio a Budapest (Ungheria). Quello contro la Slovenia era un vero e proprio spareggio: entrambe le compagini, per restare in corsa per la promozione, avrebbero dovuto vincere entro i 60 minuti regolamentari. Un eventuale successo all’overtime o agli shoot-out si sarebbe infatti rivelato inutile. Per questo motivo la Slovenia, nel finale, ha ...

Hockey ghiaccio - PAZZA ITALIA! Slovenia battuta a 2 secondi dalla fine! Ora tifare Gran Bretagna per la promozione! : È finita con un epilogo da batticuore a Budapest, per cuori forti. L’Italia ha battuto la Slovenia nell’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio, tenendo viva la speranza di salire in Top Division. Vincere nei regolamentari era l’unico risultato utile per gli azzurri, che ci sono riusciti soltanto a 2″ dalla fine, con Diego Kostner che ha infilato la porta slovena rimasta sguarnita. Anche i ...