Ho mollato tutto e sono partito per il Cammino del Nord Metto in pausa lavoro e

(Di giovedì 10 maggio 2018) Perché partire? È la domanda che ha scatenato, ma che in parte risponde a un'altra domanda: perché rimanere? Ecco, queste erano le due domande che si alternavano in testa poco prima di prendere la decisione di mettereine staccare con il mondo del, amicizie, affetti e famiglia. Potrebbe apparire una scelta azzardata agli occhi di molti, ma alla fine non avevo molto da perdere: responsabilità verso altri non ne ho (non ho né moglie né figli), ilè un continuo alternarsi di collaborazioni che non si capisce a cosa possano portare, e chi mi conosce aveva capito da tempo che questo momento sarebbe arrivato. Avevo la necessità di ritagliare del tempo solo e unicamente per me, per mettere in ordine le tante e confuse idee che mi ronzavano – e ronzano tutt'ora - per la testa, e anche di scacciare ...