Hawaii | i satelliti Cosmo-SkyMed rilevano gli effetti dell’eruzione del vulcano Kilauea

(Di giovedì 10 maggio 2018), 5 maggio, alba: l’ultimo sguardo diall’eruzione delva a completare l’immagine interferometrica elaborata per il periodo 19 aprile – 5 maggio e rileva informazioni cruciali per ilogi. Le giornate del cataclisma che si è abbattuto sui fianchi disono tutte concentrate in questa “foto”. L’immagine – spiega Global Science – immortala la porzione del territorio hawaiano dopo lo sciame sismico propagatosi dal 30 aprile a causa del collasso del pavimento del cratere del, culminato in un terremoto di magnitudo 6.9 e dopo l’eruzione di lava e le esalazioni di ossido di zolfo sull’area di Leilani. Nell’immagine le fasce di colore indicano lo spostamento della superficie del terreno rispetto al satellite. Le fasce di colore più intenso indicano le superfici che hanno subito un maggiore spostamento. Le serie di uno stesso ...