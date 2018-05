Hawaii | e se l’eruzione del Kilauea facesse risvegliare anche il vulcano Mauna Loa?

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Oltre al, sulla Grande Isola dellec’è un altroattivo, il. Ilè salito spesso agli onori della cronaca negli ultimi decenni, fino alle eruzioni che in questi giorni stanno seminando panico e distruzione nel distretto di Puna. E proprio a causa di tutte queste eruzioni in molti si stanno chiedendo se l’attività vulcanica lungo la zona di frattura meridionale delpotrebbe in qualche modo innescare un’eruzione simultanea del. La Protezione Civile della Contea delleha risposto a questa domanda in una conferenza, sostenendo che le eruzioni delnella suddivisione di Leilani Estates non hanno influenzato l’attività del, che rimane, in ogni caso, costantemente monitorato.In realtà, il livello di allerta per ilè aumentato nel 2015 e all’inizio di quest’anno gli scienziati ...