d.repubblica

: Haus Beauty: Lady Gaga e la sua nuova (presunta) linea di cosmetici - estetisti : Haus Beauty: Lady Gaga e la sua nuova (presunta) linea di cosmetici - estetisti : Lady Gaga potrebbe lanciare presto una sua linea di make-up - foxlifeit : Pare che @LadyGaga potrebbe lanciare presto una sua linea di make-up #ladygaga -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Per Stefani Joanne Angelina Germanotta - questo il nome di battesimo della cantante statunitense - non sarebbe la prima volta che si mette in gioco nel mondo del: nel 2009 e nel 2010 ha creato ...