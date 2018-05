Harry Styles in Giappone parla con una fan incinta e le suggerisce un nome per il

Harry Styles con un kiwi gigante sul palco del Live On Tour 2018 : video dal concerto a Bangkok : Un'invasione di palco del tutto inaspettata: Harry Styles con un kiwi gigante sul palco del Live On Tour ha lasciato stupiti tutti i fan accorsi al concerto! Durante il concerto a Bangkok, Harry Styles ha reso nuovamente indimenticabile la serata in musica: oltre che per il completo Gucci rosa con i brillantini, per l'ultima canzone in scaletta, kiwi, il cantante inglese si è esibito con un kiwi gigante sul palco! Dopo aver notato il kiwi ...

L’outfit di Harry Styles nelle Filippine - icona di stile sul palco del Live On Tour : “Un principe viola” (foto) : Harry Styles nelle Filippine per il Live On Tour 2018: un nuovo particolare outfit scatena l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo. Ormai si sa, ad Harry Styles piace stupire con outfit stravaganti e colori sgargianti: basti pensare che durante il recente concerto a Glasgow, in Scozia, il cantante è addirittura salito sul palco indossando il kilt, tipico completo scozzese che fa parte della tradizione del Paese. A Manila, nelle Filippine, ...

I ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia devoluti in beneficenza a due associazioni tra Milano e Bologna : Per il Live On Tour 2018, anche i ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia sono stati devoluti ad associazioni di beneficenza. Durante la sua tournée internazionale, Harry Styles si è esibito anche in Italia: il cantante ha infiammato il Forum di Assago a Milano lo scorso 2 aprile, e l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna il 4 aprile. Com'è noto, sia una parte dei ricavi dei biglietti venduti, che l'intero ricavato ...

Elton John parla di Harry Styles e del suo tour : “È un ragazzo fantastico - adoro la sua musica” (video) : Elton John parla di Harry Styles nel corso dello speciale radiofonico Elton John's Rocket Hour, in cui l'artista dialoga con alcuni ospiti in merito a tanti temi, tra cui "la musica che conosci, la musica che non conosci e la musica che dovresti conoscere". Nel corso della chiacchierata con la cantautrice statunitense Kacey Musgraves, i due artisti hanno discusso di diversi argomenti, tra cui i testi che il musicista britannico trova ...

Un bis d’eccezione per il Live On Tour di Harry Styles a Melbourne : l’omaggio del cantante all’Australia (video) : Un omaggio speciale durante il Live On Tour di Harry Styles a Melbourne, in Australia. Durante la seconda tappa australiana della Tournée, il cantante ha regalato al pubblico un bis finale a sorpresa. Verso la fine del concerto di ieri sera a Melbourne, Harry Styles ha aggiunto una modifica alla scaletta del concerto, oltre alle esibizioni finali in From the dining table, The chain e Kiwi. Il cantante britannico, infatti, si è intrattenuto ...

Harry Styles si congratula con una fan neolaureata e svela i segreti della discografia (video) : Harry Styles si congratula con una fan neolaureata: il simpatico episodio si è verificato durante il concerto di martedì 24 aprile a Melbourne, in Australia, dove il cantante si è esibito per il Live On Tour 2018. Tra una canzone e l'altra della scaletta, Harry Styles si è concesso una breve pausa per interagire con il pubblico, come suo solito. Tra le prime file all'interno dell'arena, il cantante ha notato una ragazza laureata da poco, e ha ...

Il ritorno degli One Direction - per Liam Payne la reunion con 5 concerti in un unico evento : “Magari canterò Sign Of The Times di Harry Styles” (video) : Il ritorno degli One Direction potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni hanno fatto capolino sul web, ipotizzando la futura reunion della band a breve. A mandare in visibilio i fan degli One Direction ci ha pensato proprio Liam Payne, durante alcune interviste delle ultime ore per la promozione del suo nuovo singolo Familiar con J Balvin. Il cantante ha raccontato durante un'intervista alla BBC ...

Cinque episodi indimenticabili del Live On Tour di Harry Styles in Europa - da Ornella a Taylor Swift e le coreografie arcobaleno (video) : La leg europea del Live On Tour di Harry Styles si è conclusa lunedì 16 aprile alla 3Arena di Dublino, con l'ultimo concerto della prima tranche di eventi dal vivo. Da Basilea a Oslo, passando per Copenhagen, Milano e Manchester, Harry Styles ha messo a segno un Tour ricco di sorprese e grandi emozioni per il pubblico, senza farsi mai mancare qualche divertente teatrino, per rendere indimenticabile ogni singola data in tutta Europa. Tra ...

Harry Styles a Dublino parla con Chiara e degli One Direction (video) : Si è concluso ieri sera lunedì 16 aprile il tour europeo di Harry Styles a Dublino: nella capitale irlandese, il cantante di Sign Of The Times ha tenuto l'ultimo concerto in Europa del Live On Tour 2018. Per l'occasione, Harry Styles a Dublino è salito sul palco indossando un completo total green, per omaggiare naturalmente l'Irlanda. Con l'ultima tappa di ieri sera a Dublino, si è finalmente capito che i nomi italiani perseguitano Harry ...

Harry Styles : durante il live di Londra ha festeggiato l’anniversario dei genitori di una fan : Si allunga la lista dei momenti memorabili che accadono durante i concerti di Harry Styles! [arc id=”969fb982-c95d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo la confessione shock di una fan, l’esilarante pronuncia del nome “Ornella”, il suo super selfie con Cesare Cremonini e la dedica ad Ariana Grande, ora è tempo degli anniversari di coppia! via GIPHY durante il concerto del 12 aprile alla O2 di Londra, Harry ha festeggiato ...

Foto e video di Harry Styles a Glasgow in gonna sul palco del Live On Tour : “Volevo indossare il kilt da tempo” : Harry Styles a Glasgow per la prima data scozzese del Live On Tour 2018: per l'occasione, il cantante di Sign Of The Times ha sorpreso il pubblico e si è presentato sul palco con un completo tradizionale della Scozia! Inaspettatamente per tutto il pubblico, Harry Styles ha omaggiato la Scozia con l'outfit tipico scozzese: infatti, durante tutta la serata, Harry Styles a Glasgow ha indossato un kilt, tradizionale indumento maschile consistente ...

Harry Styles a Londra festeggia un anniversario di matrimonio : “Vi hanno trascinato a questo maledetto concerto?” (video) : Harry Styles a Londra per il secondo concerto alla O2 Arena del Live On Tour 2018: il cantante inglese si è esibito "in casa" e ha giocato ancora una volta con la sua vena da showman indiscusso! Com'è ormai noto dopo la divertente gaffe con Ornella al concerto di Milano, durante i suoi concerti Harry Styles ama interagire con il pubblico presente nei palazzetti, dando prova di non essere soltanto un eccellente cantante e performer, ma anche ...

Commovente dedica di Harry Styles ad Ariana Grande : Domenica 9 aprile Harry Styles, noto al Grande per essere stato il più famoso componente della boy band anglo-irlandese One Direction, ha fatto tappa con il suo tour mondiale alla Manchester Arena. La Manchester Arena è purtroppo tristemente famosa per essere stata teatro del sanguinoso attentato terrorista che nel maggio dello scorso anno sconvolse l’opinione pubblica mondiale, un attentato di matrice terroristica che causò numerose vittime e ...