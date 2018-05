Hannes | la mano robot dalla presa perfetta

Arriva Hannes - la mano bionica quasi naturale : Sarà in commercio dal 2019 la nuova mano hi-tec, frutto di anni di lavoro. Per indossarla non servirà intervento chirurgico

Ecco Hannes - la mano robotica italiana : Costa circa il 30% in meno dei dispositivi già in commercio, una batteria più performante e delle rinnovate capacità di presa. È Hannes, la mano protesica di derivazione robotica nata dalla collaborazione tra l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Il progetto è stato sviluppato da Rehab Technologies, laboratorio nato nel 2013 per volontà congiunta di ...