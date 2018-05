' Hai gli shorts troppo corti' | e la studentessa per protesta si spoglia durante la

“Hai avuto più calciatori te che un ct della nazionale”. Mario Balotelli si scaglia contro la sua focosa ex Fanny Neguesha : C’è chi lascia in maniera pacifica, chi mette di mezzo avvocati e giudici tutelari e chi poi invece sputa tutta la propria frustrazione sui social, specialmente su Instagram. Non parliamo a caso, ci limitiamo a raccontare quello che sta succedendo tra super Mario Balotelli e una sua focosa ex: la splendida quanto imprevedibile Fanny Neguesha. I due si sono lasciati da tempo e hanno al loro fianco nuovi compagni ma dal botta e risposta su ...

Facebook - Zuckerberg e blockcHain : le cose da sapere per gli utenti : E' un 2018 che per Facebook, comunque vada, rappresenterà un passaggio cruciale. Uscire, eventualmente, indenni da una vicenda che ha destato scalpore a livello mondiale come quella relativa alla questione Cambridge Analytica rappresenterebbe una prova di forza non da poco per quello che resta il più popolare tra i social network. E' però innegabile che i fatti abbiano indotto Zuckerberg a fare delle riflessioni che, nei giorni scorsi, hanno ...

Kikò Nalli è il miglior Hairstylist italiano - e tra i primi 10 al mondo : L'ex Marito di Tina Cipollari, colleziona successi uno dietro l'altro e dopo aver conquistato l'attrice spagnola Myr Garrido con la quale, giura Nalli ai microfoni di Alex Achille di Radiochat.it, 'va ...

DIRETTA/ Salisburgo-Marsiglia (risultato live 1-0) streaming video e tv : gran gol di Haidara! : DIRETTA Salisburgo Marsiglia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Semifinale di ritorno di Europa League, i francesi hanno vinto 2-0 all'andata(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:11:00 GMT)

Arezzo - padre di un bambino picchia l’allenatore : “Non Hai fatto giocare abbastanza mio figlio” : L'uomo ha sferrato pugni alle tempie dell'allenatore, che è svenuto ed è stato trasportato in ospedale.Continua a leggere

Russell Crowe smentisce Klopp : 'Io con il Liverpool? Hai sbagliato squadra - forza Roma!' : 'squadra sbagliata. forza Roma'. Così l'attore Russell Crowe ha smentito l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che in un'intervista aveva dichiarato: 'Stasera il Gladiatore giocherà nel mio ...

Angioma rubino - quegli strani puntini che allarmano. All’improvviso sul tuo corpo Hai notato la comparsa di queste macchioline rosse in rilievo. Cosa sono : le cause - i rimedi e le avvertenze : Hai notato questi puntini rossi sul tuo corpo e subito, giustamente, ti sei preoccupata. Quei “puntini” rossi hanno un nome scientifico, Angioma rubino. Si tratta di escrescenze di colore rosso scarlatto che si formano a seguito di una proliferazione anomala dei capillari sanguigni. In pratica si tratta di emAngioma. Le persone con la pelle chiara ne soffrono di più. All’inizio questi punti sono piatti e assomigliano a dei nei poi con il tempo ...

Papà picchia l'allenatore : "Non Hai fatto giocare mio figlio abbastanza" : Ad Arezzo, un allenatore è stato aggredito e picchiato dal padre di un bambino, che era stato sostituito durante la partita.Lunedì trenta aprile, a Levane, nel comune di Bucine, paese in provincia di Arezzo, era in programma un torneo di calcio, l'VIII Torneo Leone Biancoverde, riservato alla categoria Pulcini, cioè i bambini classe 2008, di dieci anni. Durante la mattinata, il genitore di uno dei bambini dell'Atletico Leona, la società locale, ...

Hai gli occhi marroni o castani? Truccati così : Un po’ snobbati, considerati banali e troppo comuni rispetto a quelli verdi, blu e grigi, gli occhi marroni sanno riprendersi le loro (belle) rivincite, almeno quando si parla di make-up. Sì perché se le iridi verdi vengono spesso vestite di viola e le più fredde scaldate a colpi di rosa (un po’ banale, no?) con il castano ci si può sbizzarrire a piacere, almeno da quando il trucco ha chiuso la porta in faccia a decenni di regole non ...

'Haiku sull'albero del prugno' - Dacia Maraini e il film sulla prigionia in Giappone della sua famiglia : Serata evento promossa da Roberto Coin il 2 maggio alle 20.30 al cinema Farnese Persol di Roma per il doc Haiku sull'albero del Prugno di Mujah Maraini-Melehi. Con la regista alla serata prenderanno ...

“Compleanno senza papà”. Tutti contro il super vip dopo il commovente scatto della figlia - sola in un giorno di festa. Lui - sex symbol amato da tutti - stavolta finisce nella bufera : “Non Hai un cuore - ti devi vergognare” : Uno dei vip più amati dai fan (e soprattutto dalla fan) di Hollywood, protagonista di un numero ormai quasi infinito di film d’azione, molti di grande successo, e considerato un sex symbol assoluto ancora oggi, nonostante le 55 primavere già alla spalle. Ma anche una star che ha fatto discutere e parecchio per la sua vita privata e per certe decisioni fatte pesare sul resto della famiglia hanno spinto molti utenti a puntare il dito ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo ShangHai 2018 : Mauro Nespoli e Vanessa Landi accedono ai sedicesimi - Italia agli ottavi nelle gare a squadre : Seconda giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le qualificazioni e i primi round del ricurvo. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara maschile dove il campione olimpico in carica, il sudcoreano Kim Woojin, fa registrare il miglior punteggio nelle qualificazioni con 689, seguito dal connazionale Lee Woo ...