Grecia | alluvioni lampo dopo una tempesta di grandine | un disperso VIDEO

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Le squadre dei vigili del fuoco stanno cercando una persona che è stata travolta da un’alluvionea Salonicco, nel nord della, in seguito ad unadiavvenuta oggi, 10 maggio. L’incidente è avvenuto nella vicina Sykies, sobborgo della città. I siti web locali riportano che laè avvenuta verso l’ora di pranzo, creando enormi problemi, come testimoniano ie le foto a corredo dell’articolo. Molti seminterrati, case e strutture al piano terra sono stati allegati durante la, che ha trasformato le strade in veri e propri fiumi e ha inondato l’edificio simbolo della città, la Torre Bianca sul lungomare. La città ha dovuto fare i conti anche con le interruzioni dell’energia elettrica, mentre i fulmini che si abbattevano sul Macedonia International Airport della città ha costretto le autorità ad interrompere il rifornimento dei velivoli come ...