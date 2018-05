Grande Fratello | il crollo di Nina Moric | retromarcia su Luigi Favoloso? E presto | nella

Grande Fratello 15 | Puntata 10 maggio 2018 : ...

Baye Dame del Grande Fratello incontrerà di nuovo Aida Nizar : Grande Fratello: nuovo incontro tra Baye Dame e Aida Nizar Non è ancora finita la storia tra Baye Dame e Aida Nizar. I due ex concorrenti del Grande Fratello si incontreranno presto per un nuovo confronto. Dopo l’abbraccio avvenuto nella scorsa puntata condotta da Barbara d’Urso, i due avranno modo di parlare a quattrocchi, molto […] L'articolo Baye Dame del Grande Fratello incontrerà di nuovo Aida Nizar proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 2018 : l'eliminazione di Aida Nizar è stata pilotata? La frase di Luigi Mario Favoloso scatena il caos : Un video pubblicato sui social mostra l'ex di Nina Moric invitare un fantomatico zio ad attivare i call center per salvarlo dal televoto.

Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.

Nina Moric perdona Luigi Favoloso?/ "I suoi vestiti sono ancora nel nostro armadio..." (Grande Fratello 15) : Nina Moric perdona Luigi Favoloso? La modella croata lascia la porta aperta e non conferma la fine definitiva della loro relazione, rinconciliazione in vista?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:50:00 GMT)

Grande Fratello - rivelazioni choc su Aida : passato scandaloso e compenso record : Aida Nizar è stata presentata quest'anno come la 'star della televisione spagnola' che approdava nella casa del Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D'Urso. A quanto pare sarebbe stata proprio la presentatrice partenopea a volere a tutti i costi Aida all'interno della casa di Cinecittà, consapevole del fatto che si tratta di un personaggio che accende gli animi e infatti con la sua presenza in casa non sono mancati i colpi di scena, tanto ...

Twitter si ribella : «Boicottiamolo il Grande Fratello 15 per dare una lezione a Favoloso» : «Diamo una lezione a Luigi Favoloso», «boicottiamo il Grande Fratello», «martedì prossimo spegniamo la televisione così lo share precipita», «vendichiamo Aida Nizar che è stata eliminata ingiustamente». Così si esprime il popolo della Rete, quello che segue il reality, quello che proprio non ha apprezzato che la concorrente spagnola sia stata eliminata mentre Favoloso no, ancora lì nella Casa a fare il bastian contrario fra misoginia e politica ...

Grande Fratello 2018 : Filippo e Lucia già in crisi. Lui prova a baciarla - lei lo scansa : Lucia Orlando Storie d’amore che nascono e si spengono alla velocità della luce. Al Grande Fratello 2018 è già tempo di crisi tra Lucia Orlando e Filippo Contri, i due ragazzi che si sono baciati dopo soltanto due giorni di permanenza in casa e hanno iniziato una relazione che, a dire il vero, non ha mai realmente appassionato il pubblico. Complice l’ingombrante affaire Aida Nizar e la nascente storia tra Matteo Gentili e Alessia ...

Grande Fratello 15 - Nina Moric : "Luigi Favoloso? Non so se è davvero finita" : La situazione sentimentale di Nina Moric si è letteralmente arenata dopo che il suo ex fidanzato Luigi Favoloso, è stato lasciato in diretta televisiva dalla stessa, dopo l'avvicinamento di Patrizia Bonetti al ragazzo, avvenuto a poco meno di un mese dalla partenza del Grande Fratello. L'attenzione si è quindi centrata sulla post fine relazione dei due, che viene vissuta in modo confuso da entrambi, come confermato anche dalla sorella di ...

Il “Ken umano” al Grande Fratello - SICPRE : nella chirurgia estetica “c’è un limite da non superare” : nella chirurgia estetica c’è un limite che non andrebbe superato. Un limite di cui i pazienti devono essere informati e consapevoli, e sul quale la Società Italiana di chirurgia Plastica Ricostruttiva ed estetica SICPRE richiama ancora una volta l’attenzione, anche in seguito alle ultime puntate del Grande Fratello, con la partecipazione del “Ken umano”, l’uomo che detiene il Guinness dei primati per il numero di interventi di chirurgia estetica ...

Boldi - dopo la fine della storia si consola con l'ex del Grande Fratello : Io l?ho visto sereno e divertito! La sua ex? Ogni tanto ha fatto qualche battuta ma nulla di più. Era il Boldi che tutti conosciamo: risate, buon umore e piacione ma carino al punto...

“Vi prego”. Grande Fratello - Ken spiazza tutti nella Casa : “Io sono…”. Non l’aveva mai detto : L’arrivo del Ken umano nella Casa del Grande Fratello è stato accolto con entusiasmo e calore dagli inquilini. Non gli hanno certo riservato lo stesso trattamento di Aida Nizar, entrata nel reality con una settimana di ritardo rispetto agli altri, ma questa è tutta un’altra lunghissima storia. Rodrigo Alves, brasiliano di 35 anni, con 60 interventi chirurgici all’attivo pur di assomigliare al suo idolo, il fidanzato di ...

Oggi, giovedì 10 maggio 2018, alle 17.10 si rinnova l'appuntamento con POMERIGGIO 5, condotto da Barbara d'Urso. Ampio spazio dedicato ai protagonisti del Grande Fratello 15.