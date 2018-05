Grande Fratello 15 | Patrizia Bonetti contro Mariana Falace | Mi ha ferito

Ecco Ken struccato. Com’è Rodrigo Alves (ora al Grande Fratello) al naturale : Barbara D’Urso ha fatto bingo facendo entrare nella Casa del Grande Fratello Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken umano: ne (s)parlano tutti. Brasiliano, 35 anni, con 60 interventi chirurgici all’attivo pur di assomigliare al suo idolo, il fidanzato di Barbie, è famoso in tutto il mondo. E ha accettatto di partecipare al reality in onda su Canale 5. Si tratta di un ingresso temporaneo, però: Rodrigo non è un vero e ...

Grande Fratello 15 | Puntata 10 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.10 : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno. Grande Fratello 15 | I concorrenti prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 10 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.10 pubblicato su Gossipblog.it 10 maggio 2018 11:07.

Grande Fratello - il sospetto sulla porcheria dei call center pagati per il televoto : la strana frase di Luigi Favoloso : Sul televoto del Grande Fratello di Barbara D'Urso si aggiunge un nuovo pesantissimo sospetto. A gettare un'ombra cupissimo sulla regolarità dei voti del pubblico sono le diverse frasi lanciate qua e ...

Grande Fratello 2018 - Paola Di Benedetto : "Francesco mi ha lasciata - pensa ancora a Cecilia. Matteo? Dovrebbe ringraziarmi" : Intervistata da Chi, lʼex naufraga racconta la fine della relazione con Monte e lancia una frecciata al suo ex fidanzato.

Grande Fratello : la storia di Lucia e Filippo è al capolinea? : Lucia Orlando e Filippo Contri in crisi al Grande Fratello 15? Per una coppia che nasce (quella tra Matteo Gentili e Alessia Prete) una entra in crisi al Grande Fratello. La liaison tra Lucia Orlando e Filippo Contri è nata in modo immediato nella prima settimana di reality. Un colpo di fulmine per i due concorrenti del GF 15 che, a distanza di tre settimane, sembrerebbero però entrati in crisi. A destabilizzare i due romani in particolare ...

Striscia contro il Grande Fratello/ Video - Aida Nizar : eliminazione decisa prima? I dettagli che non tornano : Striscia la Notizia contro il Grande Fratello 2018, Video: Aida Nizar e l'eliminazione studiata a tavolino? Ecco tutti i dettagli che non tornano al TG di Antonio Ricci.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:04:00 GMT)

Ken Umano - Rodrigo Alves/ La lunga lista d’interventi : ecco cosa non rifarebbe (Grande Fratello 2018) : Ken Umano, Rodrigo Alves, il bizzarro personaggio racconta nela Casa la lunga lista d’interventi: ecco cosa non rifarebbe (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:05:00 GMT)

Grande Fratello : il Ken umano fa la doccia nella Casa e… giù il costume. Ecco il video : Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello il pubblico ha assistito anche a un nuovo ingresso in Casa: quello del cosiddetto Ken umano, alias Rodrigo Alves, il 35enne di origine brasiliane finito nel Guinness World Records per essersi sottoposto a circa 60 interventi chirurgici pur di somigliare al suo idolo, il fidanzato di Barbie. Un ingresso temporaneo: Rodrigo non è un vero e proprio concorrente. Resterà solo qualche giorno a ...

Grande Fratello 15 : Barbara D’Urso smentisce il voto truccato su Aida Nizar e rivela che la spagnola tornerà! : Questa edizione del Grande Fratello risulta tra le più polemiche in assoluto. Nel pomeriggio del 9 maggio Barbara D’Urso nel suo programma Pomeriggio Cinque, ha affermato: “Aida eliminata? Nessun voto truccato. Lei resterà nel programma” Grande Fratello 15: il web insorge per l’eliminazione di Aida Nizar e minaccia di spegnere la tv E’ caos sui social per l’eliminazione della concorrente spagnola dal Grande Fratello 15. La Nizar ha perso al ...

Grande Fratello - Simone Coccia : massaggio plantare a Ken - video Video : Trash e momenti esilaranti nel corso della puntata del nove maggio di Pomeriggio 5. Come da consuetudine Barbara D’Urso riserva la seconda parte del talk show al gossip oltre che agli approfondimenti sui reality show. Dopo aver affrontato la questione relativa all’eliminazione di Aida Nizar [Video] ed aver fatto chiarezza sulla questione del televoto la conduttrice televisiva ha deciso di mandare in onda le immagini in diretta dalla casa del ...

Grande Fratello 2018/ Mariana e Simone Coccia nella bufera : pioggia di critiche da Danilo - Lucia e Luigi : Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Simone Coccia criticato da Danilo e Lucia; ancora scontri tra Mariana Fallace e Luigi Favoloso dopo la puntata(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:33:00 GMT)

Aida Nizar/ “Come avremmo potuto taroccare le percentuali?” - la d’Urso chiarisce l’uscita (Grande Fratello 15) : Aida Nizar eliminata durante la quarta puntata del Grande Fratello 2018, il pubblico urla ai voti taroccati ma Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5 ha spiegato che...(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:31:00 GMT)

Striscia la Notizia/ Anticipazioni 9 maggio : servizio sul televoto pilotato al Grande Fratello? : Striscia la Notizia, quali servizi andranno in onda oggi, mercoledì 9 maggio? Il tg satirico punta il dito contro il Grande Fratello: nel mirino il verdetto del televoto su Aida Nizar?(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:53:00 GMT)

Grande Fratello - Baye Dame svela la 'regia' degli autori : 'Avevo direttive da rispettare. Mi hanno impedito di...' : La regia degli autori sul Grande Fratello . È il senegalese Baye Dame , squalificato, a scoperchiare , involontariamente?, il dietro le quinte del reality di Canale 5. Nell'ultima puntata Barbara D'...