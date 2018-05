Blastingnews

: Graduatorie provvisorie Ata in arrivo, posti ridotti dopo i tagli - CasileFran : Graduatorie provvisorie Ata in arrivo, posti ridotti dopo i tagli - Ass_Adida : ATA III fascia, graduatorie provvisorie e reclami: le info utili - Tecnica della Scuola - TecnicaScuola : ATA III fascia, graduatorie provvisorie e reclami: le info utili - -

(Di giovedì 10 maggio 2018)tanta attesa finalmente, riguardo alledella III fascia Ata, giungono buone nuove: è pronta e in dirittura d'la pubblicazione delle, anche se la notizia trapelata ancora non è ufficiale, perché non si hanno comunicazioni del Miur. Prossima pubblicazione terza fascia Ata L'ansia (e la voglia di lavorare) per gli aspiranti Ata che hanno chiesto l'iscrizione nelledi terza fascia, è cresciuta a dismisura in questi mesi.la notizia che le vecchiesarebbero state prorogate, in molti sono rimasti delusi, perché sono rimasti fermi un anno. Una decisione che ha danneggiato tanti, un po' come tante scelte degli ultimi anni, che riguardano il personale scolastico. Nella scuola oggi tanti precari si vedono spesso superare da colleghi con meno punti grazie a sentenze vinte, mentre altri perdono il proprio incarico perché ...