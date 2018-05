GP Spagna | gli orari del weekend in TV

F1 - GP Spagna 2018 in tv : gli orari e il programma del fine settimana. La guida su Sky e TV8 : Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go . In chiaro, invece, TV8 trasmetterà la differita di qualifiche e gara. OA Sport vi ...

F1 - GP Spagna 2018 in tv : gli orari e il programma del fine settimana. La guida su Sky e TV8 : Primo weekend europeo per il Circus della F1. A Barcellona va in scena il GP di Spagna. È Lewis Hamilton a presentarsi come leader del Mondiale, dopo la fortunosa vittoria di Baku. Sebastian Vettel insegue ed è chiamato a riscattare il deludente quarto posto in Azerbaijan. Tanto ci si aspetta anche da Valtteri Bottas, già protagonista nell’ultima gara, e da Kimi Raikkonen, comunque sul podio. Soprattutto, i due Red Bull tornano in pista ...

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora non puoi più sbagliare. Troppe occasioni non capitalizzate - Hamilton non perdona : Dal terzo successo in quattro gare ad un modesto quarto posto con tanto di perdita della leadership della classifica mondiale. In pochi giri il GP di Azerbaijan è diventato amaro per Sebastian Vettel e la Ferrari. L’occasione persa è stata davvero importante, tra la sfortuna e un errore del tedesco, troppo affrettato nel tentare il sorpasso su Valtteri Bottas. Una manovra che a fine gara ha aumentato ancora di più i rimpianti, perché, a ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

MotoGp Spagna - Rossi : «Speravo di andare meglio» : GIRO DEL MONDO - Con la gara in Spagna Valentino Rossi ha percorso 40.075 km nelle gare del MotoGp in carriera: una somma pari alla circonferenza equatoriale del mondo. RISULTATI CLASSIFICHE

MotoGp - Spagna : vince Marquez - Iannone terzo e Rossi quinto. Lorenzo sbaglia e fa fuori Dovizioso : Ma con uno come lui, non sai mai cosa aspettarti: il campione del mondo in carica intorno a metà gara ha preso un'imbarcata che chissà come avrà fatto a restare in piedi, ma intanto il suo vantaggio ...

MotoGP - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : La Yamaha oggi non l'ha minimamente assecondato, ma da un nove volte campione del mondo ci si aspetta decisamente di più. ANDREA DOVIZIOSO VOTO 7. Stava meritatamente chiudendo in seconda posizione e ...

MotoGP - Pagelle GP Spagna 2018 : Marc Marquez il migliore - male Crutchlow - Lorenzo e le Yamaha - stupisce Morbidelli : Questo Mondiale 2018 non rischia mai di fare annoiare gli spettatori. Anche a Jerez de la Frontera, infatti, arriva un incidente che passerà alla storia e non solo perchè ha coinvolto tre piloti, a lato dell’ennesima vittoria in scioltezza di Marc Marquez. Tanti spunti in questo Gran Premio di Spagna della MotoGP, per cui andiamo a distribuire le Pagelle ai protagonisti. LE Pagelle DEL GRAN PREMIO DI Spagna Marc Marquez VOTO 10. Una prova ...