Governo ultime notizie | tavolo M5S Lega Lavora su reddito di cittadinanza e flat tax

Governo M5s Lega - ultime notizie contratto di programma/ Fratelli d'Italia sostiene Di Maio e Salvini? : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:41:00 GMT)

Ultime notizie Governo - M5S e Lega verso l’intesa. E il premier? : Ore febbrili per la formazione del governo Lega-M5s che ha preso il via dopo il “passo di lato” di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia in una nota ha spiegato le ragioni che hanno spinto la componente a fare in modo – con l’astensione – che l’alleato Salvini tenti di dare al Paese un governo al quale “non potremo certamente dare la fiducia” ma che sarà valutato “senza pregiudizi sui ...

Riforma pensioni/ Il Governo M5s-Lega rilancia Quota 41 e Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 10 maggio. Il Governo M5s-Lega rilancia Quota 41 e Quota 100. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:19:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 e 100 - Ape e Opzione donna : le carte per il nuovo Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 10 maggio. Quota 41 e 100, Ape e Opzione donna: le carte per il nuovo Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 03:01:00 GMT)

Governo - Orfini : “Esecutivo M5s-Lega? Sono ridicoli - speriamo siano le ultime 24 ore” : “Un Governo M5s-Lega? Tengono in ostaggio il Paese da due mesi, speriamo siano le ultime 24 ore perché Sono ridicoli“. L’attacco è di Matteo Orfini, presidente del Partito democratico, in merito all’ipotesi di un via libera da parte di Forza Italia per dar vita a un esecutivo guidato da Carroccio e grillini. “Il M5s? Si sta rivelando una forza di destra. La nostra sarà un’opposizione dura” ha ...

Riforma pensioni/ Il Governo neutrale e le preoccupazioni per una nuova Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il Governo neutrale e le preoccupazioni per una nuova Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi,8 maggio(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:07:00 GMT)

Governo ultime NOTIZIE : SALVINI-DI MAIO "ESECUTIVO POLITICO O VOTO 8 LUGLIO"/ Live video M5s “no a Berlusconi” : Consultazioni Live da Mattarella: GOVERNO di tregua o elezioni a luglio, le ULTIME NOTIZIE e gli scenari. Di MAIO, GOVERNO con Lega, no tecnici", il Centrodestra "mandato a noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:38:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Governo - scontro nel centrodestra - distanze Salvini-Berlusconi (7 maggio) : ULTIME NOTIZIE, di oggi 7 maggio 2018: Di Maio fa un passo indietro e cerca intesa con Salvini. Al vertice del centrodestra duro scambio tra il leghista e Berlusconi. Juve, Scudetto virtuale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 08:31:00 GMT)

Governo ultime notizie - stasera vertice del centrodestra : Conto alla rovescia per i partiti prima delle consultazioni di domani. Resa dei conti Berlusconi-Salvini. I 5 Stelle non chiudono alla Lega Governo, il puzzle di Mattarella. Caccia a un premier ...

Governo - Di Maio riapre a Salvini : idea premier “terzo”/ Ultime notizie : M5s risponde oggi alla Lega in tv? : M5S, Di Maio tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:22:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Governo : lunedì consultazioni - M5s apre a Lega? (6 maggio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora 6 maggio 2018. Governo: lunedì consultazioni flash al Colle, M5s apre a Lega? Juventus in rimonta, Milan vince facile e il Napoli affronta il Torino(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 04:51:00 GMT)

Governo - ore di riflessione per M5s e Lega prima delle ultime consultazioni : E' conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni a un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Sono ore di attesa che la Lega con tutto il centrodestra e ...