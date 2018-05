Governo | trattativa Lega-M5s Convergenza su immigrazione | flat tax e legge Fornero

Trattativa M5S-Lega - Di Maio e Salvini nel Governo. Ancora fumata nera sul premier : I toni sono concilianti ma la questione politica di fondo resta: il nodo principale resta quello del nome da indicare come premier. L'ipotesi Giorgetti - che si era fatta strada negli scorsi giorni - ...

Ilva - da Governo proposta per sbloccare trattativa : Roma, 10 mag. , askanews, Arriva dal governo una proposta su Ilva per sbloccare la trattativa con i sindacati. Al tavolo al ministero dello Sviluppo economico, il titolare del dicastero Carlo Calenda, ...

Berlusconi : ok a Governo M5s-Lega. Trattativa Di Maio-Salvini - Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un governo politico, evitando l’esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Salvini avverte: l'alleanza del centrodestra è un prerequisito. Di Maio: nessun veto su Berlusconi, ma resto comunque in campagna elettorale. E da Forza Italia c’è chi invoca la «benevolenza critica» ...

Silvio Berlusconi - la trattativa di Governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : quanti e quali ministri a Forza Italia : Le 24 ore chieste da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per formare un governo sarebbero legate alla difficile trattativa che riguarda Forza Italia . Quasi escluso un coinvolgimento diretto degli azzurri ...

Governo - Lega e M5s chiedono 24 ore al Quirinale. Trattativa per trovare un nome terzo. Aspettando Berlusconi : Politica Svolta nelle trattative per il Governo: la speranza di Lega e M5s è appesa alla decisione di Berlusconi di CARMELO LOPAPA

Ultima trattativa sul Governo - ma Berlusconi resiste al pressing : Niente appoggio esterno ad un esecutivo M5s-Lega: 'Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia ...

Sergio Mattarella pronto a un Governo di tregua se non si sblocca la trattativa tra Salvini - Di Maio e Berlusconi : Ha aspettato due mesi Sergio Mattarella , ha concesso tempo e pazienza a Movimento 5 stelle e Lega prima a M5s e Pd poi. E l'ultima possibilità ai partiti l'ha data ieri quando sembrava che Luigi Di ...

Governo : Randazzo (M5S) - impossibile trattativa con pluricondannato Berlusconi : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "Iniziativa del pluricondannato Silvio Berlusconi che apra la strada ? No grazie". Così, il consigliere comunale del M5S di Palermo Antonino Randazzo. "È impossibile alcuna trattativa per la formazione di un Governo con il leader di Forza Italia che ricordiamo ha avuto

Governo - Fedriga 'Riavvio della trattativa con il M5s - spero in forno della responsabilità' : ROMA - Mentre il leader della Lega Matteo Salvini insiste sulla richiesta di un preincarico , rifiutando l'idea di un Governo istituzionale, nel Carroccio le posizioni si differenziano. Fra chi, come ...

Salvini : "Renzi e Di Maio che ci azzeccano tra di loro?"/ Governo - leader della Lega boccia trattativa PD-M5S : Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo PD-M5S per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:14:00 GMT)

Renzi : ‘Trattativa violenta - meglio elezioni che Governo con i grillini’ Video : Proseguono le consultazioni per la formazione di un nuovo governo [Video]con l’incarico esplorativo affidato al presidente della Camera, l’esponente M5S Roberto Fico. La scadenza del tentativo della terza carica dello Stato di mettere d’accordo #Pd e M5S è fissata ufficialmente per oggi, 26 aprile. Ma le indiscrezioni dell’ultima ora descrivono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, orientato a fornirgli più tempo, forse fino a ...

Un contratto di Governo tra 5 stelle e Pd è possibile : i punti di contatto per la trattativa : Movimento 5 stelle e Pd, la strana intesa per un contratto di governo agita lo spettro politico. Basi contro, maggioranze silenziose, ma cosa c'è davvero di possibile sull'accordo che potrebbe nascere...

Di fatto stamattina comincia la vera trattativa Pd-M5s per il Governo : Il rischio di tornare al voto in autunno quindi diventa uno spettro sempre più presente nei palazzi della politica, a cominciare dal Quirinale. Dove lo si considera un rischio per il Paese, ma dove ...

Di fatto stamattina comincia la vera trattativa Pd-M5s per il Governo : "È una situazione molto particolare". Maurizio Martina confessa che il tentativo di accordo con il M5s è quantomeno inedita ed inattesa e che non sarà una passeggiata. "Combatto. Ci provo fino in fondo". E dalle sue parole si capisce quanto scetticismo aleggi intorno all'impresa, non solo nel Pd. Anche nei Cinquestelle non è un coro trionfale. Le due comunità, dem e grillina, si stanno ...