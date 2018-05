Governo | Salvini a bocca cucita dopo l’incontro con Di Maio Un passante | “Ce la

Governo Lega-M5S - il nodo premiership. Incontro Di Maio-Salvini : Bocche cucite al termine del summit Governo, una poltrona per due - di E. M. COLOMBO Governo Lega-M5S, Berlusconi cede Il PUNTO / Per forza o per amore - di P. F. DE ROBERTIS

Sergio Mattarella - i paletti a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'No a un Governo a scatola chiusa' - come Napolitano : Era già pronto al governo neutrale', Sergio Mattarella , ma ora si ritrova l'ipotesi che dal 5 marzo avrebbe volentieri scartato: l'esecutivo M5s-Lega , quello dei 'populisti euro-scettici', senza ...

Salvini-Di Maio : "Governo in tempi brevi : passi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo" Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega

Governo 5Stelle-Lega - oggi il vertice tra Di Maio e Salvini : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno oggi per discutere del contratto di Governo in vista dell'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo. Sarà proprio questo il primo punto della trattativa, il contratto di Governo tanto sbandierato da M5S nelle ultime settimane.Di Maio ha annullato ieri tutti gli impegni per la giornata odierna proprio per il faccia a faccia con Salvini nella Sala Siani del Palazzo dei ...

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro alla Camera dopo via libera di Berlusconi Mattarella : “No a narrativa sovranista” : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...

Governo : al via i contatti - Salvini e Di Maio si incontrano alla Camera : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader della Lega e quello dell'M5S: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. Da Forza Italia Licia Ronzulli sottolinea: «Vogliamo mani libere, nessuna astensione benevola»

Governo - al via l'incontro Salvini-Di Maio su temi e nomi : Cominciato il summit tra Salvini e Di Maio, dopo la concessione da parte del capo dello Stato di 24 ore per formare il nuovoGoverno. "Prima i temi e poi i nomi", dice il leader del M5s

Governo - Di Maio e Salvini alla Camera : Roma, 10 mag. , askanews, Il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il leader della Lega, Matteo Salvini sono giunti alla Camera dove hanno in programma l'incontro per definire i ...

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro a Montecitorio dopo il via libera di Berlusconi : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...

Governo M5S LEGA - TOTO-PREMIER E NOMI MINISTRI/ Salvini e Di Maio - iniziato l'incontro : "oggi schema al Colle" : GOVERNO M5S LEGA, totoNOMI premier e MINISTRI. Salvini e Di Maio: idea staffetta, ma spunta Giulia Bongiorno. Le ultime notizie sulla formazione dell'esecutivo: gli scenari(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:50:00 GMT)

Verso il nuovo Governo - l'Europa attende la scelta di Di Maio e Salvini : Senza contare che come terza economia dell'eurozona, l'Italia ha un impatto rilevante sulla moneta unica. Dunque, sbandate eccessive non sarebbero ammesse. Ed eventuali errori potrebbero innescare la ...

Governo M5s-Lega - Berlusconi leva il veto «Ma niente fiducia». Il grazie di Salvini : Il leader di Forza Italia scioglie la riserva e lascia a Salvini la possibilità di tentare l’avvio di un esecutivo con Di Maio. «Se fallirà nessuno potrà attribuirne a noi la responsabilità»

Salvini e Di Maio verso intesa per Governo Lega-M5s. Da Berlusconi nessun veto ma no a fiducia : Oggi nuovo incontro tra i leader del Carroccio e 5 Stelle dopo la concessione del capo dello Stato Mattarella di 24 ore per formare un nuovo esecutivo. E resta il nodo del premier -

[Il retroscena] Di Maio ministro degli esteri - Salvini agli interni e il rebus del premier terzo. Ecco il Governo Lega-M5S : Se l'ex olimpionico Domenico Fioravanti, per il quale era stata prenotato il dicastero dello Sport, è scomparso dai radar, lo stesso non si può dire invece per Lorenzo Fioramonti. L'economista, ...