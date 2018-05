Governo | Meli | “Renzi brinda per accordo M5s-Lega? Ovvio | non vedeva l’ora” Battibecco

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018)a L’Aria che Tira (La7) tra Maria Teresa, giornalista de Il Corriere della Sera, Paolo Becchi, professore ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova, e il vignettista Vauro. La firma del Corriere commenta l’ditrae M5S: “Conviene sicuramente a Salvini, soprattutto se le prossime elezioni saranno a breve nel 2019, assieme alle Europee. Se lui fa qualche provvedimento che ammicchi ai suoi elettori, si pappa Forza Italia. L’forse conviene di meno a Di Maio, perché rischia maggiormente la sua leadership nel M5S. Lui è il leader attualmente, ma ci sono anche Grillo, che ogni due giorni dice una cosa diversa, e Davide Casaleggio, che è il vero deus ex machina del movimento”. Non ci sta Becchi, che ribatte: “Ma non è vero. Sfatiamo questa cosa, lei non conosce il movimento. Il leader politico del M5S è ...