Governo M5S-Lega | Di Maio e Salvini a lavoro | Premier terzo di alto

Vertice M5S-Lega per contratto di Governo. Totopremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

GOVERNO Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti".

Governo : fonti M5S - premier sarà nome terzo ma ‘triumvirato’ di fatto : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Un nome terzo, di altro profilo e con un’impronta politica forte. “Non un tecnico alla Monti, per intenderci”. Mentre si avviano i tavoli tecnici per mettere a punto un possibile programma di Governo, fonti autorevoli del M5S spiegano all’Adnkronos che il nodo della premiership si sbroglierà così: attraverso un nome terzo indicato per Palazzo Chigi -nome gradito a Lega e Movimento e che ...

Governo M5S-Lega - Erri De Luca al Fatto.it : “Curioso di vedere se sui migranti riescono a fare peggio dei governi passati” : “Io per l’incitazione alla solidarietà, se questo è un reato, allora io incito a questo reato”. Con queste parole, lo scrittore Erri De Luca ha commentato al Salone del Libro di Torino le recenti inchieste giudiziarie nei confronti dei solidali italiani e francesi che hanno aiutato i migranti lungo le Alpi. E su un possibile accordo M5S-Lega De Luca conclude: “Sono curioso di vedere se riescono a fare peggio di quello che ha fatto il Governo ...

Governo - base M5S in agitazione : subito legge su conflitto d'interessi : Ma non trasmetti più niente ! Vi si sono rotte tutte le webcam? Che fine hanno fatto gli streaming? Cosa vi dite che non possiamo sentire?' La base Cinque stelle e' in subbuglio . L'astensione ...

De Luca : 'Il Governo Lega-M5s? Facciano - poi saranno giudicati' : 'Il governo Lega-M5s? Non mi scandalizza, lo Facciano il governo, io non guardo con astio a questa cosa. Democrazia vuol dire anche che i cittadini devono sempre verificare sulla propria pelle quello ...

Governo - Lega-M5s : significativi passi avanti - su pensioni attese novità Video : Si riaccendono le speranze per chi spera nell’abolizione della riforma pensioni targata Fornero. Sembra ormai sempre più vicino, salvo imprevisti e nuovi colpi di teatro, un Governo formato dalla Lega e dal Movimento 5 stelle [Video] che in questi mesi hanno promesso un nuovo piano per la revisione del sistema previdenziale, proponendo in particolare la Quota 100 per tutti i lavoratori e la Quota 41 per i precoci, la proroga del regime ...

Governo - Lega e M5S chiedono a Mattarella tempo fino a domenica : Roma, 10 mag. , askanews, La Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, impegnati nelle trattative per la formazione del nuovo Governo, hanno chiesto al presidente della ...

Governo - Fico al Salone del libro di Torino non commenta : “Lega-M5s? Sono ottimista per natura” : All’inaugurazione del Salone del libro di Torino, il presidente della Camera Roberto Fico non commenta il possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma si limita a commentare “Sono ottimista per natura”. L'articolo Governo, Fico al Salone del libro di Torino non commenta: “Lega-M5s? Sono ottimista per natura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine

Borsa Italiana oggi soffre per nuovo Governo M5S-Lega. Azioni peggiori e migliori sul Ftse Mib : Probabilmente entrambi i titoli avrebbero potuto registrare una performance migliore se non fosse intervenuta la variabile politica ad innervosire i trader. Redazione Borsainside

M5s - un Governo “scorciatoia” è pieno di insidie. E la Lega è un partito di destra : Siamo proprio certi che non esistano più destra e sinistra? Che non abbia senso, come dichiarano i Cinquestelle, di attribuirsi un luogo da dove vedere il mondo, come governarlo, cosa fare e per chi? Si accorgeranno presto che una alleanza, seppure sotto contratto, ha bisogno di un respiro, di una strategia, di quella che si chiama visione del mondo e delle cose. Il mio stile di vita, la relazione che ho con gli altri, ciò che ritengo giusto ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : arrivati fin qui con coerenza e linearità : "Ieri sera si sono create le condizioni per cominciare a lavorare ad un Governo del cambiamento M5s-Lega. Sono molto orgoglioso del fatto che siamo arrivati fino a qui mantenendo la nostra linearità e ...

Pensioni - addio alla Fornero? Cosa può cambiare col Governo Lega-M5s : Con l’accordo Lega-5 Stelle diremo addio alla legge Fornero? È ancora presto per dirlo, ma è lecito immaginare che Salvini e Di Maio non intendano retrocedere dal proposito -...