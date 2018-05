Governo | M5s-Lega | c' è base contratto | piena sintonia sul metodo

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Verso un nome terzo per il premier : «Passi avanti significativi», spiegano Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo il nuovo faccia a faccia di questa mattina. I due leader potrebbero tornare a vedersi già domani o nella giornata di sabato. Sicuramente entro domenica dovranno raggiungere la quadra, sia sulla squadra di Governo che sul programma: è quella, infatti, la dead line fissata dal...

Governo - Bonafede : premier sarà terzo - né di M5s né della Lega : Roma, 10 mag. , askanews, 'sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s'. Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato M5s, a Piazza Pulita, che oggi ha partecipato al tavolo programmatico con il ...

Governo M5s Lega - ultime notizie contratto di programma/ Fratelli d'Italia sostiene Di Maio e Salvini? : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:41:00 GMT)

In Rete dubbi e paure della base M5s per l'abbraccio di Governo con Salvini : Se faRete favori a Berlusconi, alle sue aziende e al mondo che persone come lui rappresentano, perdeRete immediatamente la mia fiducia e sicuramente quella della maggioranza di chi vi sostiene. Se ...

M5S e Lega d'accordo su bozza Governo : 20.21 "Numerosi punti di convergenza programmatici tra M5S e Lega:superamento Legge Fornero, sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti, reddito di cittadinanza, misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot,Flat tax,meno costi politica, lotta alla corruzione, contrasto all'immigrazione clandestina, legittima difesa". Così M5S e Lega dopo la prima riunione tecnica sul ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini ministri<br>Premier terzo di "alto profilo" : 19:00 - Lega e Movimento 5 Stelle lavorano ad oltranza per la composizione del contratto di Governo, poi passeranno ai nomi che entro lunedì comporranno la squadra di Governo. I tecnici hanno oggi definito alcuni temi del programma: "Ci saranno flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero e migranti", fanno sapere dal Carroccio. "Sul tavolo anche conflitto di interessi e giustizia", precisano i pentastellati.17:01 - Sul canale YouTube del ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Sul tavolo reddito - flat tax e conflitto d’interessi”. Salvini : “Accordo in tre giorni o al voto” : flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di Governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche ...

Governo : M5S e Lega trattano - ecco i nomi più quotati per squadra/Adnkronos : Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Si parla di temi, i nomi verranno poi. Eppure, al termine dell’incontro di oggi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non si nascondeva un certo ottimismo sulla formazione della squadra: “sulla composizione dell’esecutivo e sul premier sono stati fatti significativi passi in avanti”, si legge nella nota congiunta dei due leader. Passi avanti che però non hanno portato alla formalizzazione di ...

Entro domenica la prima bozza del programma di Governo Lega-M5s : Roma, 10 mag. , askanews, Immigrazione, flat tax e reddito di cittadinanza 'sono tutti temi che abbiamo individuato come prioritari per i cittadini italiani e abbiamo visto che ci sono dei margini di ...

Governo : M5S - margini convergenza con Lega importanti - su tavolo anche migranti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto positivo e ci sono moltissime convergenze, su immigrazione oltre che flat tax e reddito di cittadinanza. E’ l’inizio di un confronto che ha mostrato diversi margini di convergenza, anche al di là delle aspettative”. Lo dicono Rocco Casalino, a capo della comunicazione M5S, e il deputato Alfonso Bonafede, lasciando il tavolo tecnico con la Lega, terminato ...