Governo Lega-M5s | il totopremier e il totoministri

Governo 5Stelle-Lega - Di Maio e Salvini : "Significativi passi in avanti" : 11.30 - Il primo incontro tra Salvini e Di Maio, iniziato intorno alle 9 e concluso verso le 11, si sarebbe rivelato un piccolo successo. Salvini, all'uscita dalla Camera, ha dichiarato che "sta andando tutto bene". Poco dopo è arrivato il primo comunicato ufficiale, che recita:Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con ...

Governo 5Stelle-Lega - Berlusconi si arrende : È arrivata la svolta che stavano attendendo Salvini e Di Maio: Silvio Berlusconi non si opporrà ad un Governo M5S-Lega. L'ex Cavaliere non voterà la fiducia, ma al tempo stesso non romperà la storica alleanza con la Lega: "Da parte nostra non abbiamo posto e non poniamo veti a nessuno, ma non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un Governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere ...

Governo M5S-Lega - «fatti passi avanti» : La conferma da fonti del Carroccio. Alla Camera incontro decisivo tra Salvini e Di Maio

L'avvertimento di Mattarella al Governo Lega-M5s : l'antieuropeismo è un inganno : Il contributo dato da rilevanti istituzioni dell'Unione, come la Banca Centrale Europea, con una saggia politica di accompagnamento della ripresa economica, va messo in luce. Nonostante il suo ...

Governo M5s-Lega - il totonomi : chi saranno il presidente del Consiglio e i ministri : L'accordo di Governo tra M5s e Lega si avvicina e impazza il totonomi: tante le ipotesi avanzate sia dal Carroccio che dal MoVimento 5 Stelle per la presidenza del Consiglio, in pole sembrano esserci Giancarlo Giorgetti, Enrico Giovannini e Giulia Bongiorno. Si discute anche sui ministeri e sul ruolo di Salvini e Di Maio, che potrebbero non far parte del Governo.Continua a leggere

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Cresce l’ipotesi di un incarico a Giorgetti : Nelle prossime ore Giancarlo Giorgetti potrebbe ricevere dal presidente della Repubblica Mattarella l’incarico di formare un Governo. È l’indiscrezione, corroborata da un certo numero di conferme, che circola a pochi minuti dell’inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Alla cerimonia sono presenti tre ministri uscenti - Dario Franceschini, Val...

Travaglio boccia il Governo M5s-Lega : "Una pagliacciata mai vista neppure in Italia" : "Il governo 5Stelle-Lega, salvo chiarimenti dell'ultima ora, rischia di essere ancor più oscuro...

Governo M5s-Lega - terminato incontro Di Maio-Salvini/ Nota congiunta : "Significativi passi in avanti" : Governo, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano. Le ultime notizie: passo di lato del leader di Forza Italia, ma l'alleanza di centodestra non è finita.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:26:00 GMT)

Governo Lega-M5S - il nodo premiership. Incontro Di Maio-Salvini : Bocche cucite al termine del summit Governo, una poltrona per due - di E. M. COLOMBO Governo Lega-M5S, Berlusconi cede Il PUNTO / Per forza o per amore - di P. F. DE ROBERTIS

Governo Lega-M5S - ecco il programma Tasse - Fornero - Ue - migranti... I punti : Governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un Governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier... Segui su affaritaliani.it

Governo M5S-Lega - le garanzie che vuole il Colle. Mattarella : «Sovranismo inattuabile» : Mattarella non si limiterà a fare il notaio: l’interlocuzione sarà serrata: l’art. 92 della Costituzione dà un ruolo al Colle sui ministri; l’art. 117 vincola il legislatore agli obblighi europei e internazionali e poi c’è l’art. 81 sul pareggio di bilancio. Mattarella: sì all’Europa unita, no al sovranismo seducente....

Premier Governo M5S-Lega - in pole Giovannini e Bongiorno : L’opzione Premier tecnico resta secondaria perché sia la Lega sia il M5S preferiscono una figura politica, ma “terza”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera...

Governo 5Stelle-Lega - oggi il vertice tra Di Maio e Salvini : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno oggi per discutere del contratto di Governo in vista dell'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo. Sarà proprio questo il primo punto della trattativa, il contratto di Governo tanto sbandierato da M5S nelle ultime settimane.Di Maio ha annullato ieri tutti gli impegni per la giornata odierna proprio per il faccia a faccia con Salvini nella Sala Siani del Palazzo dei ...

Governo M5S-Lega - cresce l’ipotesi di un incarico a Giorgetti : Nelle prossime ore Giancarlo Giorgetti potrebbe ricevere dal presidente della Repubblica Mattarella l’incarico di formare un Governo. È l’indiscrezione, corroborata da un certo numero di conferme, che circola a pochi minuti dell’inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Alla cerimonia sono presenti tre ministri uscenti - Dario Franceschini, Val...