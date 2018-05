Governo | la trattativa Lega-M5S | «Piena sintonia sul programma»Spadafora | «Su premier

Governo - la trattativa Lega-M5S : «Piena sintonia sul programma - sabato nuovo incontro» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo - trattativa Lega-M5s. Convergenza su immigrazione - flat tax e legge Fornero : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

Ilva - da Governo proposta per sbloccare trattativa : Roma, 10 mag. , askanews, Arriva dal governo una proposta su Ilva per sbloccare la trattativa con i sindacati. Al tavolo al ministero dello Sviluppo economico, il titolare del dicastero Carlo Calenda, ...

Berlusconi : ok a Governo M5s-Lega. Trattativa Di Maio-Salvini - Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un governo politico, evitando l’esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Salvini avverte: l'alleanza del centrodestra è un prerequisito. Di Maio: nessun veto su Berlusconi, ma resto comunque in campagna elettorale. E da Forza Italia c’è chi invoca la «benevolenza critica» ...