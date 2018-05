Governo | ipotesi staffetta Luigi Di Maio e Matteo Salvini | due premier a tempo | ma la

Governo - Di Maio e Salvini già 'affiatati' : ecco le 3 ipotesi sul premier [LIVE] Video : Live Governo Lega-M5S: la nostra diretta 12:25 - ecco il Video -messaggio che Luigi Di Maio ha postato sul proprio profilo Facebook: 12:05 - Il capogruppo alla Camera della Lega Giancarlo Giorgetti ha fatto sapere che forse servira' più tempo del previsto a Di Maio e Salvini per trovare un'intesa di Governo . L'esponente leghista non ha escluso la possibilita' di chiedere una ulteriore proroga al capo dello Stato. 12:00 - Le ipotesi più ...

Lo spread schizza a 139 punti con l'ipotesi di un Governo M5S-Lega : I mercati guardano con preoccupazione alle trattative per la formazione del nuovo governo, che ha visto decollare l'ipotesi di un esecutivo tra M5s e Lega: lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi ha aperto a 136,7 punti e in pochi minuti è schizzato a 139 punti. È il valore massimo registrato negli ultimi tre mesi. La chiusura di ieri era stata di 132 punti.In netto rialzo anche il rendimento dei decennali italiani, che segnano la ...