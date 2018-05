Governo | incontro Salvini-Di Maio | «Sintonia su conflitto interessi | flat tax e reddito

Governo - incontro Salvini-Di Maio : M5S : «Significativi passi avanti» Lega : «Chiudere in 3 giorni o si vota» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo - Di Maio : “Salvini scuro in volto dopo l’incontro? Non capite niente. Lasciatelo in pace - è milanista” : “Ottimo”, risponde Luigi Di Maio a chi gli chiede in che clima si è svolto l’incontro di stamattina con Matteo Salvini. A chi gli fa notare che il leader della Lega sembrava avere la faccia scura all’uscita da Montecitorio dopo il colloquio, Di Maio ai cronisti replica: “Non capite proprio niente…”, proseguendo lungo la strada per un ristorante vicino gli uffici dei gruppi di Montecitorio, aggiunge ...

Governo - Salvini a bocca cucita dopo l’incontro con Di Maio. Un passante : “Ce la facciamo?” e lui : “Certo” : Soltanto uno scambio di battute con un passante, ma ancora silenzio sui temi del contratto di Governo e sul nome per la guida dell’eventuale esecutivo. Al termine dell’incontro con il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il segretario Salvini ha lasciato la Camera dei deputati. “Ce la facciamo?”, gli ha chiesto un passante, al termine dell’incontro, durato circa due ore. “Certo”, ha replicato Salvini. E ...

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro alla Camera dopo via libera di Berlusconi Mattarella : “No a narrativa sovranista” : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...

Governo - al via l'incontro Salvini-Di Maio su temi e nomi : Cominciato il summit tra Salvini e Di Maio, dopo la concessione da parte del capo dello Stato di 24 ore per formare il nuovoGoverno. "Prima i temi e poi i nomi", dice il leader del M5s

