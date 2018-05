Governo | Di Maio | “Salvini scuro in volto dopo l’incontro? Non capite niente Lasciatelo

Salvini-Di Maio - accordo sul Governo più vicino : L’esperimento è incominciato. A distanza di due mesi dal voto del 4 marzo, il laboratorio giallo-verde si prepara ad aprire i battenti. Le trattative tra Lega e M5S per formare un esecutivo proseguono serrate al fine d’individuare entro lunedì 14 maggio un premier terzo. Tra gli altri circola il nome di Enrico Giovannini, l’ex presidente dell’Istat, considerato al momento uno dei favoriti. Per Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : arrivati fin qui con coerenza e linearità : "Ieri sera si sono create le condizioni per cominciare a lavorare ad un Governo del cambiamento M5s-Lega. Sono molto orgoglioso del fatto che siamo arrivati fino a qui mantenendo la nostra linearità e ...

Governo M5S-Lega : si lavora sul programma e sui nomi - Salvini e Di Maio chiedono tempo fino a lunedì : Dopo il "via libera" da parte di Silvio Berlusconi , incontro oggi tra i leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio , per f ormare il nuovo Governo nelle 24 ore concesse in extremis dal Capo ...

Salvini-Di Maio - incontro per il Governo : "Passi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Spadafora e Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo". Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega. Probabilmente lunedì il punto con Mattarella

Di Maio : ora al lavoro per contratto di Governo : Sono molto orgoglioso che siamo arrivati fin qui mantentendo la nostra linearità e la nostra coerenza e portando avanti in maniera lineare la nostra linea politica. È un grande obiettivo raggiunto, ...

Governo Lega-M5S - Berlusconi regala la bici tandem a Salvini e Di Maio Video : Ed ora Lega e Cinquestelle possono brindare. Berlusconi ha tolto il tappo, dando la stura alle bollicine. Salvini e Di Maio possono, così, adoperarsi per formare un Governo, che, nella sua configurazione, schiude le porte della storia alla Terza Repubblica, sia pure con l’applicazione di modelli provenienti dalla Prima “doppio forno”, “Governo di tregua”, “astensione della non sfiducia”, con altre formule tipiche del regime parlamentare d’un ...

Governo - Di Maio : poco tempo - ma fare bene : 12.41 Il capo politico dei 5 Stelle Di Maio ribadisce che nell'incontro di stamane con Salvini "sono stati fatti passi avanti". "Ho incontrato Salvini e convenivamo sul fatto che ora bisogna parlare di temi", aggiunge,"ora passiamo a dare il prima possibile un Governo all'Italia". Si dice "orgoglioso di aver mantenuto la nostra linearità e coerenza" e sottolinea che "sono momenti importanti, non per il movimento, ma per l'Italia". "Il tempo ...