Governo | Confindustria Venezia | OK a possibile intesa Lega – M5S | no a nuovo voto

Cultura : Rossi (Confindustria) - molto da fare - sia priorità nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Negli ultimi anni qualcosa è cambiato, penso al finanziamento dell’industria dell’audiovisivo, del cinema. Sono stati fatti dei passi in avanti soprattutto negli ultimi cinque anni, però molto ancora c’è da fare perché non c’è al mondo un Paese come il nostro. Abbiamo un patrimonio Culturale importantissimo, dobbiamo iniziare a sfruttarlo e valorizzarlo di più”. A dirlo ...

Confindustria predica prudenza in vista di un Governo M5S-Lega : "Non smontare le riforme - preservare la Legge Fornero" : La situazione politica in Italia è "meno preoccupante di quel che sembra", ma ora nella formazione del nuovo Governo devono prevalere "buon senso, competenza, interesse per il Paese". Questo significa "non smontare le riforme, puntare sul lavoro e ridurne il costo a partire dai giovani, investire in infrastrutture e formazione, semplificare, sciogliere i nodi della burocrazia e della giustizia e assicurarne tempi compatibili quel ...

Governo - la Lega corteggia i dem e la Confindustria sdogana il M5s. Il Pd litiga e accoglie Calenda. Rivedi la diretta con Peter Gomez : Dopo il risultato delle elezioni è tempo di scenari futuri. Il commentato dal direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez e dalla giornalista Martina Castigliani sugli sviluppi di giornata

CONFINDUSTRIA - “CINQUE STELLE NON FANNO PAURA”/ Boccia - “non un problema il Governo Di Maio-M5s” : CONFINDUSTRIA, "i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico": gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, “governo M5s non è un problema”. Parla Marchionne(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Confindustria : «I 5 Stelle non fanno paura : l’importante è fare un Governo» : Le parole del presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, dopo il voto: «Sono un partito democratico, l’importante è fare governo»