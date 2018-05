Governo | Berlusconi vero sconfitto Non gli resta che sperare nel flop

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro alla Camera dopo via libera di Berlusconi Mattarella : “No a narrativa sovranista” : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...

Politica - Giovanni Toti : il delfino di Berlusconi che ha sbloccato il Governo con la «benevolenza critica» : La cronaca, con la trovata della «benevolenza critica», rischia di portarlo nella storia. Se nella parte del protagonista, o in quella del «semplice» ingegnere che stringe il bullone giusto, solo la ...

Governo - Berlusconi sconfitto Non gli resta che sperare nel flop Le insidie del 'passo di lato' : E alla fine una soluzione, anche se all’italiana, è arrivata. Berlusconi compie il famoso “passo di lato” e lascia il via libero a Salvini di fare un Governo con Di Maio, pur non rompendo l’alleanza. Tuttavia, ribadisce l’ex cavaliere, Forza Italia non voterà la fiducia ad un esecutivo giallo - verde. Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Lega - Berlusconi leva il veto «Ma niente fiducia». Il grazie di Salvini : Il leader di Forza Italia scioglie la riserva e lascia a Salvini la possibilità di tentare l’avvio di un esecutivo con Di Maio. «Se fallirà nessuno potrà attribuirne a noi la responsabilità»

Umberto Bossi : "Silvio Berlusconi è stato umiliato - ma il Governo Lega-M5S gli conviene" : Silvio Berlusconi è stato ingiustamente umiliato con l'imposizione di veti? "Sì, ma può recuperare sul campo, voto su voto". Intervistato da La Stampa, Umberto Bossi commenta così l'astensione benevola del Cavaliere e l'ipotesi di un governo Lega-M5S. Per il fondatore della Lega, un governo giallo-verde "conviene al Cavaliere.Bossi spiega così perché.Berlusconi "ora ha tanti parlamentari, quindi ...

M5s-Lega - cambiamento o inciucio pro Berlusconi? Cominceremo a capirlo dal contratto di Governo : Conoscendo il pregiudicato Silvio Berlusconi, definito dai tribunali della Repubblica un “delinquente naturale”, è giusto pensare che prima di togliere il suo veto alla nascita di un governo abbia avuto da Matteo Salvini precise garanzie sulle materie per lui importanti: giustizia, telecomunicazioni e fisco. Per questo Luigi Di Maio, se non vuole finire per apparire agli occhi degli elettori come un politico disposto per il potere a qualsiasi ...

Governo - Di Maio : “Passo indietro di Berlusconi importante. Ora al lavoro con Salvini - ma ci vorranno più di 24 ore” : “E’ un momento importante. Ha prevalso la responsabilità, sono molto contento. Domani mattina ho intenzione di incontrare Matteo Salvini e inizieremo a parlare dei temi per il Paese, poi dopo parleremo di nomi. La cosa importante è il contratto di Governo, perché in quel contratto ci sono le cose che aspettiamo da 30 anni in Italia, le soluzioni ai nostri problemi. E’ un momento importante, ma abbiamo ancora tanto da ...

