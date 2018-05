Governo | al via i contatti | Salvini e Di Maio si incontrano alla Camera «Significativi

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro alla Camera dopo via libera di Berlusconi Mattarella : “No a narrativa sovranista” : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...

Governo Salvini-Di Maio - nuovo incontro a Montecitorio dopo il via libera di Berlusconi : Annullati tutti gli impegni, comincia la trattativa per arrivare a un programma e nomi condivisi. E’ iniziato poco dopo le nove di mattina il nuovo faccia a faccia tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. dopo il via libera di ieri sera di Silvio Berlusconi, i due si sono incontrati nella sala Siani del palazzo dei gruppi della Camera. Convitato di pietra il presidente Sergio ...

Governo al crocevia tra promesse e realtà : Di solito, la tradizionale luce in fondo al tunnel si comincia a intravedere a grande distanza e ingrandisce lentamente. Per questa crisi politica, invece, non sarà così: la luce è comparsa, quasi abbagliante e un po' tempestosa, verso il mezzogiorno di ieri, dopo un'improvvisa svolta nella strada buia percorsa per nove settimane. Anche ...

Via libera di Berlusconi a un Governo M5s-Lega : niente veti - ma non voteremo la fiducia : La nascita dell'esecutivo non è la fine dell'alleanza di centrodestra, spiega il presidente di Forza Italia. Salvini: grazie, adesso al lavoro su programma, tempi e squadra. Di Maio: prima i temi poi i nomi

Silvio Berlusconi : Il prezzo della resa per il via libera a un Governo M5s-Lega : Perché la resa ha un "prezzo". Ed è questo l'oggetto delle riflessioni nel giorno più lungo ad Arcore. Il prezzo della resa, perché così viene vissuto, e in fondo tale è, il via libera di Silvio Berlusconi a un governo Lega-M5s, in forme creative: una "astensione" che ne favorisca la nascita, oppure un voto contrario che anticipa una opposizione blanda, secondo quel modello del 2011, quando i due alleati ...

