Governo al crocevia tra promesse e realtà

lastampa

: Governo, #direzionePD è il crocevia: le opzioni in campo [LIVE] Da una parte Renzi e la linea dei dem all'opposizi… - TermometroPol : Governo, #direzionePD è il crocevia: le opzioni in campo [LIVE] Da una parte Renzi e la linea dei dem all'opposizi… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Di solito, la tradizionale luce in fondo al tunnel si comincia a intravedere a grande distanza e ingrandisce lentamente. Per questa crisi politica, invece, non sarà così: la luce è comparsa, quasi abbagliante e un po' tempestosa, verso il mezzogiorno di ieri, dopo un'improvvisa svolta nella strada buia percorsa per nove settimane. Anche ...