Governo ai tempi supplementari

Governo : Mattarella ricorda interessi neutrali - poi dà tempi supplementari/Adnkronos : Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Far maturare, se possibile, un’intesa politica per formare una maggioranza di Governo. Dal primo giorno di consultazioni, il 4 aprile scorso, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso ai partiti tutte le possibilità di approfondire il confronto per raggiungere questo obiettivo. Ed oggi, di fronte alla richiesta di Movimento 5 stelle e Lega di poter contare su altre 24 ore per verificare ...

Governo - Mattarella allunga i tempi Il Colle non vuole il voto a giugno : Il mondo va avanti. Le due Coree si incontrano e dichiarano finita la guerra sul 38esimo parallelo, Macron e la Merkel si preparano a riscrivere le regole dell'Unione europea, Londra-Parigi-Berlino avvertono Trump sui dazi e a fine giugno c'è un vertice Ue... Segui su affaritaliani.it

Governo - un dialogo imprevedibile condannato a tempi lunghi : Tutto congiura perché il groviglio si sciolga solo dopo le regionali di domenica in Friuli Venezia Giulia: come voleva il leader della Lega, Matteo Salvini. Quattro giorni dopo, il 3 maggio, si ...

Gentiloni : tempi rapidi Governo per Ue : 14.18 "Serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell' Italia" nell'Unione europea. Così il presidente del Consiglio Gentiloni a proposito del nuovo governo. L'Europa è in un "momento d'incertezza e difficoltà", ma "gli interessi nazionali non devono entrare in contraddizione con il progetto europeo", spiega Gentiloni e anche "la discussione sul quadro finanziario non può essere dominata da interessi egoistici". E ...

Governo - Gentiloni : “Serve una soluzione politica in tempi rapidi per l’Italia” : “L’attuale Governo è impegnato, nessuno ha staccato la spina. Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell’Italia“. La “spinta” arriva dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che risponde così, durante una visita ufficiale in Romania, a una domanda sullo stallo del Governo, nel giorno in cui si incontrano la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente della ...

Mattarella stringe tempi Governo - a Casellati mandato circoscritto : Roma, 18 apr. , askanews, L'obiettivo è non perdere tempo. Per questo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato un mandato esplorativo alla presidente del Senato, molto breve e ...

Consultazioni - Sergio Mattarella spinge per un Governo in tempi brevi : La zampata arriva alla fine, come è nello stile dell'uomo, esondante a incapace di interpretare il ruolo del secondo. Incapace solo di vincere, ma con la tendenza a stravincere e a strabordare. Silvio Berlusconi, appena Matteo Salvini ha terminato la sua comunicazione a nome di tutto il centrodestra approfondisce, a modo suo, il solco con i Cinque Stelle: "Mi raccomando – dice ai giornalisti – fate i bravi e sappiate distinguere i veri ...

Puzzle Governo - tempi più lunghi : il Colle segue le mosse dei partiti : L'attesa sarà lunga, ma al Quirinale non ci si scompone più di tanto. Le contorsioni dei partiti erano attese e seguite con particolare attenzione. L'inasprirsi del confronto non è detto che sia un ...

Intesa di Governo a breve? Gentiloni ci crede e fa slittare i tempi del Def : Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan avrebbe preferito percorrere un altra strada, anche questa approvata da Bruxelles: fare approvare entro il termine del 10 aprile una parte del documento. ...