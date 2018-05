GOTHAM - Non c' è niente da ridere Cosa dobbiamo aspettarci dall' episodio 4x21

lostinaflashforward

: Chi è Violet Paige? Una delle ragazze più ricche di Gotham City. Non tutti sanno, però, che è anche Mother Panic, l… - fumettouniverse : Chi è Violet Paige? Una delle ragazze più ricche di Gotham City. Non tutti sanno, però, che è anche Mother Panic, l… - thisis_anna94 : Cameron è davvero spettacolare ? Non mi stancherò mai di dirlo: è incredibile la bravura con cui passa da Jerome a Jeremiah ????#Gotham - patronuspower : In questo periodo sto solo guardando the 100 e the originals, non ho nemmeno visto la 4x20 di Gotham, MA VI RENDETE… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Solo due puntate mancano alla conclusione della serie, e nel nuovoin onda questa sera su Fox, “One Bad Day”, Jeremiah Velaska perpetrerà il suo malvagio piano. Riusciranno a sventare la distruzione di?Dopo qualche, chea morte del buon Jerome, non ha convinto del tutto,sembra proporci unpiù che avvincente e con un proto Joker piuttosto in forma.Jim è ancora disperso dopo l’esplosione e Harvey prende il comando del GCPD, e ancora non sannosia successo finché Jeremiah non si presenta davanti alla stazione di polizia con un manipolo di seguaci armati, per lanciare ad Harvey Bullock una chiara minaccia con la conseguente esplosione della torre dell'orologio.Ovviamente Jim non ci crede nessuno sia morto sul serio, potrebbe essere stato aiutato'uomo che Nygma gli ha messo alle calcagna.Jeremiah esce allo scoperto e comincia ad usare i ...