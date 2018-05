Google Drive si adegua a Gmail | mentre spuntano nuove prove di Material Design 2

Quale scegliere tra Dropbox - OneDrive e Google Drive : Il confronto : Quale servizio Cloud scegliere tra Dropbox, OneDrive e Google Drive: Ecco il nostro confronto per aiutarvi nella scelta del servizio giusto per voi Dropbox vs OneDrive vs Google Drive: Il mega confronto Cloud delle mi brame chi è il migliore del reame? Se in principio furono i floppy disk, CD, DVD e BluRay utilizzati per memorizzare […]

Google Chrome come Microsoft Edge : in arrivo il supporto ai driver Precision Touchpad : Uno dei vantaggi attuali nell’usare Microsoft Edge come browser predefinito consiste nella navigazione a dir poco perfetta tramite le gesture del Touchpad. Ciò è dovuto al fatto che Edge supporta i driver Precision Touchpad di Windows 10, i quali consentono un controllo molto preciso delle gesture e delle funzioni multi-touch. Senza tali driver, l’esperienza risulterebbe nettamente peggiore con dei movimenti lenti, imprecisi e ...

Google Drive : migliora l’organizzazione grazie ai colori delle cartelle : Google Drive ha annunciato una nuova feature, ossia la possibilità di cambiare il colore delle varie cartelle e scegliere tra le tante tonalità disponibili L'articolo Google Drive: migliora l’organizzazione grazie ai colori delle cartelle proviene da TuttoAndroid.

Google Drive aggiungerà la cronologia di visualizzazione degli utenti per i file condivisi : Google Drive aggiungerà a fine mese una dashboard che mostrerà la cronologia di visualizzazione degli utenti per i file condivisi, con lo scopo di migliorare la collaborazione nei gruppi di lavoro. Tra i dati di visualizzazione riferiti a un file, sono infatti inclusi sia la persona che lo ha visualizzato che il relativo orario, tuttavia l'app permette di definire delle restrizioni per proteggere la privacy degli utenti. L'articolo Google Drive ...