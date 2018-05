Google Assistant riesce a riconoscere e conservare i nostri scontrini

Google Assistant parla con sei nuove voci - ma solo in inglese : Google Assistant si aggiorna introducendo sei nuovi timbri vocali per dare all'utente più opportunità di scelta. Sfortunatamente, sono tutti in lingua inglese. L'articolo Google Assistant parla con sei nuove voci, ma solo in inglese proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant prenoterà i ristoranti al posto nostro. Chiamandoli al telefono | : Da Gmail a Google Maps: ma i boati del pubblico sono tutti per le novità introdotte con l’assistente vocale

Al Google I/O 2018 è stata annunciata la seconda Developer Preview di Wear OS by Google, che aggiunge le Actions on Google e una nuova modalità di risparmio energetico.

La svolta di Google Assistant in tre punti : tutte le novità del 9 maggio : L'evento che ha visto protagonista Google nella giornata di ieri non ha investito il solo aggiornamento del sistema operativo Android P, ma ha aperto anche importanti scenari per quanto riguarda Google Assistant, almeno stando alle notizie che hanno preso piede nelle ultime ore. Cosa dobbiamo esaminare più da vicino in queste ore? Come cambierà il modo di interagire con una piattaforma scaricata a bordo di un numero impressionante di device? ...

Di recente vi abbiamo parlato di come Google abbia iniziato a rilasciare delle routine per il suo Google Assistant in modo da migliorare la nostra esperienza di smart home. Al Google I/O 2018 è stata annunciata la possibilità di creare delle routine personalizzate, così da creare un ambiente il più confortevole possibile per noi!

Uno sviluppo fulmineo ha interessato Google Assistant, per cui non dovrebbe sorprendere più di tanto la miriade di novità annunciate durante I/O 2018

Il Google I/O 2018 ha dato molta importanza all'ambito dell'intelligenza artificiale, e quindi come non parlare di Google Assistant. In particolare Google vuole implementare il suo assistente personale in sempre più ambiti, compreso quello della navigazione con Maps!

I primi modelli di smart display con Google Assistant saranno lanciati nel mese di luglio e tra le proprie feature potranno vantare un'app dedicata a YouTube TV

LG ha annunciato l'arrivo di Google Assistant, l'assistente virtuale di Google, nelle smart TV con Ai del 2018 che potranno essere integrate con altri dispositivi come Google Home.

JBL Link Bar : Soundbar con Android TV e Google Assistant : JBL lancia Link Bar. Una Soundbar con Android TV e Google Assistant e tante connessioni per un sistema all-in-one incredibile JBL Link Bar è una nuova Soundbar tutto fare Google ha annunciato Link Bar, una spettacolare Soundbar che integra Android TV e Google Assistant e che dunque si pone come serio concorrente delle numerose chiavette come […]

JBL Link Bar sarà al Google I/O 2018, ma le sue capacità sono state anticipate alla stampa come peraltro è avvenuto con altri gadget attesi a Mountain View

La prossima generazione di Volvo Sensus avrà Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, ed altri servizi di Big G sui quali le due aziende sono al lavoro

Grazie ad un aggiornamento arrivato nei giorni scorsi, è stata introdotta la possibilità per gli utenti di impostare Amazon Alexa come assistente predefinito sul proprio smartphone Android, al posto di Google Assistant. In poche parole Adesso Android riconosce Alexa come un possibile sostituto di Assistant.

Siri supporta solo 200 dispositivi. Google Assistant oltre 5.000 : Siri sconfitta miseramente da Google Assistant con solo 200 dispositivi con gli oltre 5.000 dell’assistente vocale di Google. E’ incredibile Siri vs Google Assistant: 200 vs 5000 dispositivi supportati Se il futuro della domotica sarà affidato ai nostri smartphone, Google è avanti anni luce rispetto ad Apple. Infatti i rispettivi assistenti vocali, Siri e Google […]