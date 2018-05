Gli arbitri della 20ª di Serie B

Mattarella sulla Juve : ' Aiutate Gli arbitri - voi siete un modello' i social insorgono : ... 'E' evidente, Mattarella non segue il calcio da molti anni, forse non sa nemmeno cosa sia un pallone', ha scritto qualcuno, mentre altri l'hanno buttata in politica: 'Presidente, pensi al Governo, è ...

Juventus e Milan da Mattarella : “Aiutate Gli arbitri”/ Buffon : “L’Italia non può essere un paese mediocre" : Juventus e Milan da Mattarella: “Aiutate gli arbitri”. Buffon: “L’Italia non può essere un paese mediocre". Il capitano rossonero, Bonucci: "Che domani sera sia solo una festa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:40:00 GMT)

Mattarella riceve Juve e Milan al Quirinale : 'Siete un modello - aiutate Gli arbitri' : Abbiamo i migliori arbitri al mondo, guardando quel che accade nelle coppe, dobbiamo essere contenti degli arbitri e i protagonisti devono aiutarli . Quando l'arbitro non si nota, vuol dire che i ...

Braida : arbitri sbaGliano - ben venga Var : ... direttore sportivo blaugrana - Sono episodi che però spero finiscano sul campo, sono giocatori che nessuno vuole perdere e che tutto il mondo guarda. Ci sono errori e botte di troppo ma fa parte del ...

NBA - Gli arbitri allontanano per sbaglio il fratello di Chris Paul : 'Sono pazzi' : La questione arbitri-giocatori in questa stagione è stato il filo conduttore che ha diviso spesso e volentieri le due fazioni, con Chris Paul che in nome del suo ruolo di rappresentante dei giocatori ...

Napoli - i tifosi contro Gli arbitri. E Hamsik si schiera con Sarri : Centodue gol in campionato, con quello di ieri contro il Torino, con la maglia del Napoli e un paio di traguardi a portata di mano , le 500 partite in azzurro domenica a Genova e le 395 presenze in ...

Napoli - lo striscione dei tifosi : 'Stagione 2018-19 - a parametro zero sono Gli arbitri l'affare vero' : 'Stagione 2018-19, a parametro zero sono gli arbitri l'affare vero'. Questo il testo di un grande striscione che i tifosi del Napoli hanno esposto all'esterno della curva B prima di Napoli-Torino, ...

Napoli - protesta contro Gli arbitri al San Paolo : «Aurelio - comprali» : Contestazione fuori dallo stadio San Paolo con uno striscione e con maschere dell'arbitro Orsato. Un centinaio di tifosi del Napoli, dalle parti dell'ingresso della curva B, ha organizzato...

NAPOLI - AURELIO DE LAURENTIIS/ Sarri e Gli arbitri : “La Juve? Con Calciopoli si è andati leggeri” : NAPOLI, AURELIO De LAURENTIIS: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:08:00 GMT)

Roma - Pallotta sotto indagine Uefa/ Critiche aGli arbitri - Piacentini : "È stato fin troppo sereno" : Roma, James Pallotta: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato. (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:08:00 GMT)

Roma - critiche aGli arbitri procedimento Uefa contro Pallotta. La replica 'Inappropriati sono loro' : Roma - 'Condotta inappropriata'. È questa l'accusa che l'Uefa muove a James Pallotta, protagonista al termine della gara col Liverpool di un duro sfogo con cui ha chiesto l'introduzione della Var dopo ...

ROMA - PALLOTTA SOTTO INDAGINE UEFA/ Critiche aGli arbitri : procedimento per condotta impropria : ROMA, James PALLOTTA: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato. (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:36:00 GMT)

La boxe rischia l’esclusione dalle Olimpiadi 2020! Thomas Bach : “Stiamo valutando - serve più integrità. E suGli arbitri…” : La boxe rischia di essere esclusa dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Thomas Bach, Presidente del CIO, ha infatti dichiarato che il Comitato Olimpico Internazionale si riserva il diritto di escludere il pugilato dai prossimi Giochi. Come riporta Marca, il numero 1 dello sport mondiale avrebbe chiesto all’AIBA dei miglioramenti nella gestione economica e amministrativa ma soprattutto una maggiore integrità con un cambiamento sostanziale nel ...

Serie B - Gli arbitri della 40esima giornata : Gli arbitri della 40esima giornata di Serie B, in programma sabato 5 maggio alle ore 15: Ascoli-Avellino: Ghersini; Bari-Perugia: Sacchi; Cesena-Parma (domenica 6, ore 17.30): Fourneau; Cittadella-Brescia: Illuzzi; Empoli-Cremonese (lunedì 7, ore 20.30): Serra; Frosinone-Carpi: Giua; Novara-Pescara: Piccinini; Salernitana-Entella: Rapuano; Spezia-Vercelli: Martinelli; Ternana-Palermo: Minelli; Venezia-Foggia: Guccini. (AdnKronos) L'articolo ...