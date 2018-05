Gli Alpini pronti a invadere il Trentino con la plastica - Valori

Vuoto a rendere per le bottiglie in PET : un'altra occasione persa per l'Italia? E intanto Gli Alpini invadono Trento con un mare di plastica : E per la pace degli ambientalisti scettici si precisa che "a fine evento i prodotti saranno riciclati e trasformati in nuovi oggetti: un perfetto esempio di economia circolare a salvaguardia dell'...

Alpini - Trento si prepara per accoGlienza : ANSA, - Trento, 9 MAG - Piazze, strade ed esercizi pubblici di Trento si preparano ad accogliere gli Alpini per l'adunata del fine settimana. Scuole chiuse venerdì e sabato. Tendoni per il ristoro e ...

Sociologia occupata - la protesta è contro Gli alpini. Sui manifesti : ''Assassini'' : TRENTO . "La rivolta non è un'arma da museo. Sociologia occupata" . C'è scritto così sul portone del palazzo di via Verdi e lo striscione è stato affisso ieri sera, dopo che un gruppo di studenti ...

Tragedia in caserma - maresciallo deGli Alpini si spara alla testa : Tragedia a Pinerolo, nel Torinese. Un maresciallo degli alpini di 42 anni si è ucciso con un colpo di pistola alla testa ieri pomeriggio all'interno della caserma Berardi, dove ha sede il Terzo Reggimento

Scialpinisti morti sull’Haute Route - il racconto-incubo di un superstite : “Mi ha salvato il pensiero di mia moGlie” : Scialpinisti morti sull’Haute Route, il racconto-incubo di un superstite: “Mi ha salvato il pensiero di mia moglie” Tommaso Piccioli: “Dovevamo tornare indietro, la guida ha commesso troppi errori. Deliravamo. Urlavamo tutti per farci forza poi si è spento tutto” Continua a leggere

Strage deGli alpinisti italiani morti in Svizzera : Andrea Grigioni è la sesta vittima : Si chiamava Andrea Grigioni, anche lui è morto per assideramento. Sempre in prognosi riservata negli ospedali elvetici altri tre componenti della comitiva, uno è un italiano

Whiteout - Messner spiega cos'è/ La tormenta di neve e gelo che ha ucciso Gli alpinisti in Svizzera : Whiteout, Reinhold Messner spiega cos'è il fenomeno della tormenta di gelo e neve che ha ucciso alpinisti sulle Alpi Svizzera. 'Non si vede nulla'.

Gli alpinisti a 500 metri dalla meta e il disperato tentativo di Mario di salvarli : La comitiva era ormai in vista della cabane des Vignettes. Il capo comitiva Mario Castiglioni morto per una caduta nel disperato tentativo di andare a chiamare i soccorsi

Messner spiega il perché della morte deGli alpinisti : "Con il 'whiteout' non c'è colpa" : "Quanto ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c'è colpa, perché non si vede più niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo è accaduta una tragedia". A dirlo, a proposito di quanto accaduto sulle Alpi ieri in Svizzera, è l'altoatesino Reinhold Messner."In quelle condizioni - spiega - se metti una mano sul viso, la vedi, ma i piedi no. Basta ...

