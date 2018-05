: Giuliani:lascio lo studio,difendo Trump - TelevideoRai101 : Giuliani:lascio lo studio,difendo Trump -

L'ex sindaco di New York,, entrato nel team degli avvocati diper il Russiagate, ha lasciato il suolegale, Greenberg Traurig, per concentrarsi solo sulla difesa del presidente degli Stati Uniti. "Alla luce della pressante indagine" dello speciale procuratore Mueller, "penso che sia nel miglior interesse di tutti che io mi dimetta in modo permanente. Il mio solo focus sarà su questa materia così criticamente importante per il nostro Paese",annuncia.(Di giovedì 10 maggio 2018)