Giro Sull' Etna arrivo in coppia Chaves Rubio-Yates Il britannico si prende la maglia

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della sesta tappa : che spettacolo sull’Etna! Yates in rosa - vince Chaves - Froome e Aru soffrono : La sesta tappa del Giro d’Italia 2018 è stata davvero spettacolare, avvincente ed entusiasmante. La Caltanissetta-Etna ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati, il primo arrivo in salita non ha deluso le aspettative e la Corsa rosa si è infiammata: Esteban Chaves ha vinto la frazione con una fuga della prima ora ma il colombiano della Mitchelton Scott deve ringraziare la generosità del compagno di squadra Simon Yates che ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - un Dio diventato mortale. Quanta fatica sull’Etna - non è quello del Tour : Il Giro d’Italia non è il Tour de France: ora Chris Froome lo ha davvero capito. Dopo la caduta nella ricognizione della cronometro di Gerusalemme, dopo le difficoltà patite nella lotta contro le lancette in Israele e dopo aver perso secondi preziosi anche sullo strappo conclusivo di CaltaGirone, il keniano bianco non è riuscito a brillare sull’Etna, ha sofferto pesantemente le pendenze che conducevano all’Osservatorio ...

Giro : Chaves trionfa sull'Etna : ANSA, - ETNA , CATANIA, , 10 MAG - Il colombiano Esteban Chaves ha vinto, con un'azione partita a 5 chilometri dal traguardo, la 6/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Caltanissetta all'...

Giro d'Italia - sesta tappa : Chaves trionfa sull'Etna - Yates è la nuova maglia rosa : ETNA , CATANIA, - Il colombiano Esteban Chaves ha vinto, con un'azione partita a 5 chilometri dal traguardo, la 6ª tappa del 101° Giro d'Italia di ciclismo, da Caltanissetta all'Etna, lunga 169 ...

Giro d’Italia - Mitchelton in trionfo sull’Etna : Se un anno fa l’arrivo sull’Etna aveva deluso le tante aspettative, stavolta la tappa con il finale sul vulcano siciliano ha regalato grande spettacolo e emozioni. Gli scalatori della Mitchelton Scott si sono presi tutto il proscenio, con Jhoan Esteban Chaves che dopo essersi inserito in una fuga da lontano ha staccato tutti per poi essere raggiunto nel finale dal compagno di squadra Simon Yates. Il britannico si è tolto di ruota con apparente ...

Giro d'Italia - sull'Etna vince Chaves : ma la rosa la prende S. Yates : Il colombiano della Mitchelton-Scott Esteban Chaves ha vinto la sesta tappa, l'ultimo dei tre appuntamenti in Sicilia, del 101esimo Giro d'Italia, la Caltanissetta-Etna di 169 chilometri con il primo ...

Giro d'Italia : Chaves vince sull'Etna - Yates è la nuova maglia rosa : Il colombiano Esteban Chaves ha vinto, con un'azione partita a 5 chilometri dal traguardo, la 6/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Caltanissetta all'Etna, lunga 169 chilometri. Ha ...

Giro d'Italia 2018 - Chaves vince sull'Etna. Yates in rosa - L'ordine d'arrivo : Esteban Chaves vince la quinta tappa del Giro d'Italia 2018, il primo e temibile arrivo in salita sull'Etna, Simon Yates, secondo, conquista la maglia rosa. Poi Pinot, Bennett e Pozzovivo a 23 secondi.

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates nuova maglia rosa! Micidiale attacco sull’Etna - gli altri big in ginocchio : Simon Yates è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2018. Il britannico della Mitchelton-Scott ha indossato il simbolo del primato al termine della sesta tappa, la Caltanissetta-Etna che come da pronostico ha fatto la differenza: il primo arrivo in salita della Corsa Rosa non ha deluso le aspettative ma i protagonisti sono stati diversi rispetto a quelli che tutti si aspettavano. I riflettori erano puntati su Chris Froome e Fabio Aru che ...

LIVE Giro d'Italia - 6^ tappa - arrivo sull'Etna : 28 in fuga - ma il gruppo spinge Video : Diretta sesta tappa Giro d'Italia: il LIVE del primo arrivo in salita 16:18 - I commissari di gara hanno deciso di fermare, per motivi di sicurezza, le ammiraglie dei corridori in fuga. 16:15 - Mancano soli dieci chilometri, dopodiché i corridori si approcceranno con il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia. 16:13 - Chaves ha chiesto al suo compagno di squadra di aumentare l'andatura, ma il vantaggio dei fuggitivi continua a a ...

Giro d'Italia 2018 sull'Etna. I dettagli della salita : dove attaccare : L'ascesa al vulcano viene affrontata da un versante inedito. Ecco i chilometri che possono fare la differenza. Per Aru e Froome è un esame di riparazione Giro d'Italia 2018, classifica e risultati ...

Giro d'Italia 2018 tappa 6 - oggi l'arrivo sull'Etna : percorso - favoriti - diretta TV e streaming : Giro d'Italia 2018 tappa 6, oggi primo vero arrivo in salita scalando l'Etna da un versante inedito. Dopo le vittorie in terra italica di Tim Wellens ed Enrico Battaglin, entrambe su percorsi mossi ...

Giro : Aru - sull'Etna vedo bene Pozzovivo : ANSA, - SANTA NINFA , TRAPANI, , 9 MAG - "Pozzovivo e Dumoulin, secondo me, hanno la condizione migliore in questo momento, li vedo bene nella tappa di domani. Per quanto mi riguarda posso dire di ...

Giro d’Italia 2018 - la guida completa. Le tappe - il percorso - i favoriti e tutte le informazioni sulla Corsa Rosa : Il Giro d’Italia 2018 si correrà da venerdì 4 a domenica 27 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese. La Corsa Rosa, giunta alla sua 101^ edizione si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Zoncolan e Colle delle Finestre ma anche da due ...