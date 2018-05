Giro | in Israele una pista ciclabile in onore di Gino Bartali

Il Giro d'Italia 101 approda in Israele Video : Per la prima volta nella storia del Ciclismo una grande corsa a tappe [Video] parte al di fuori dall'Europa. Questa scelta aveva scatenato grandi polemiche nei mesi precedenti al via, ma adesso, a conti, o meglio chilometri, fatti, cerchiamo di capire cosa ci hanno lasciato queste tre tappe in Israele. L'accoglienza del pubblico Il fascino del ciclismo e della corsa rosa ha fin da subito colpito anche il popolo israeliano che ha accolto la ...

Giro : Bar Refaeli - Israele è favolosa : Lo sport è riuscito a portare la politica in secondo piano, questo Paese ha bisogno di normalità, di vita, di turismo. Nient'altro".

Giro : Bar Refaeli - Israele è favolosa : 'Ora capisco perché il Giro è 'amoreinfinito'', ha urlato in italiano dal palco della presentazione.'Nella 'mia' terra si possono ammirare paesaggi favolosi, è unpeccato che nel mondo il nome Israele ...

Giro d'Italia - Israele oltre le barriere : la scommessa è stata vinta : Per la cronaca, ha vinto Viviani che di nome fa Elia. Come il profeta. CARTOLINA 4 Elia Viviani con Giacomo, uno dei figli di Michele Scarponi. Bettini da tel aviv - A proposito di Viviani: una delle ...

Israele minaccia chi protesta contro il Giro d'Italia : "A Gerusalemme le autorità devono aver pensato che il glamour del Giro d'Italia possa avere l'effetto di 'ripulire con lo sport', rimuovendo alcune delle macchie nella situazione dei diritti umani in ...

Foto dal Giro d’Italia - in Israele : Si è corsa domenica 6 maggio l’ultima delle 3 tappe israeliane dell’edizione 101 del Giro d’Italia. La prima, una crono di 10 km nella città di Gerusalemme, era stata vinta dall’olandese Dumoulin, mentre la seconda e la terza tappa, rispettivamente da Haifa a Tel Aviv e tra Be’er Sheva ed Eilat, sono state conquistata in volata dall’italiano Elia Viviani. Il Giro, pronto a spostarsi in Sicilia da martedì 8, ha ...

Giro d'Italia : oggi stop - riparte domani da Catania - dopo le 3 tappe in Israele : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Ultima tappa del Giro in Israele - poi il rientro in Sicilia : ... una nazione per nulla abituata al ciclismo professionistico e le immagini viste da più di un miliardo di telespettatori in tutto il mondo hanno fatto ricredere anche chi aveva fortemente criticato ...

Album fotografico del Giro d’Italia in Israele : Le prime tre tappe si sono corse fra palme, antiche rovine e panorami notevoli The post Album fotografico del Giro d’Italia in Israele appeared first on Il Post.

Giro : Vegni - esperienza Israele positiva : "Il messaggio che parte da questo Paese è molto importante, perché conferma come questo sport sia ormai un fenomeno globale", aggiunge Vegni. "Altre partenze dall'estero? Il ciclismo si muove ormai ...

Giro : organizzatori - Israele si ricorderà : Questa era per noi una manifestazione di fondamentale importanza, perché volevamo dimostrare al mondo che Israele può ospitare il grande sport, che ci permette di andare oltre i confini politici e ...

Giro : amb.Israele - oggi tappa splendida : Sachs ha anche parlato di Gino Bartali: 'E' un eroe in Israelecome in Italia, non solo per i suoi meriti sportivi ma perchéusò lo sport come un ponte verso l'umanità, salvando centinaiadi ebrei ...

Giro d'Italia - 3ª tappa col pericolo caldo : si va nel deserto per i saluti ad Israele : Farà caldo oggi al Giro. Dal deserto del Negev fino alle rive del Mar Rosso, da Be'er Sheva, città che agli interisti evoca incubi, a Eilat: saranno 229 km di fuoco. La temperatura andrà dai 27 gradi ...