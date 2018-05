Giro d’Italia | Mitchelton in trionfo sull’Etna

Giro d’Italia - un compagno di Dumoulin multato per un colpo proibito Video : Il finale della quinta tappa del Giro d’Italia ha riservato emozioni forti e non solo per l’aspetto più puramente agonistico. La vittoria è andata a Enrico Battaglin, al ritorno al successo dopo ben quattro anni, ma un po’ più nelle retrovie si è consumato un episodio che ben racconta la concitazione e la bagarre che si vive nei finali di corsa, soprattutto quando il percorso è accidentato come nelle tappe siciliane. Il gruppo si è frastagliato ...

Giro d’Italia - la zampata di Wellens - Froome in ritardo Video : Con il rientro in patria è cambiato completamente lo scenario tecnico del Giro d’Italia [Video]. Il deserto israeliano ha lasciato il posto ai percorsi accidentati e alla passione della Sicilia. Dopo una tappa di continui su e giù Tim Wellens ha firmato, da favorito, il finale di CaltaGirone, su una rampa da gran classica. Il gruppo è arrivato frazionato a causa del difficile finale e di qualche caduta. Rohan Dennis è riuscito a mantenere la sua ...

Giro d’Italia - Viviani : 'Ecco qual è la differenza rispetto all’anno scorso' Video : È un super Viviani quello che ha iniziato il Giro d’Italia 2018 [Video]. Il campione olimpico della pista ha risposto alle attese della vigilia che lo volevano come il velocista di riferimento della corsa. Viviani ha vinto entrambi gli sprint in Israele, con due volate molto diverse ma concluse entrambe con delle vittorie schiaccianti. A conclusione della trasferta israeliana il corridore veronese ha tracciato un primo bilancio davvero ...

Giro d’Italia 2018 - per Viviani è già doppietta Video : Si chiude ancora nel segno di Elia Viviani [Video]la trasferta in Israele del Giro d’Italia 2018. Il velocista della Quickstep ha ribadito la sua chiara supremazia sugli altri sprinter del gruppo, gestendo a suo piacimento il finale di Eilat, traguardo della tappa numero tre. La corsa non si è accesa nei tanti chilometri pedalati nel deserto del Negev, dove si temeva il forte vento che invece ha spirato per lo più a favore annullando la bagarre. ...

Giro d’Italia - Thibaut Pinot : ‘Oggi zero piacere’ Video : Thibaut Pinot è uscito senza problemi e senza danni dalla tre giorni in Israele del Giro d’Italia [Video]. Per il capitano della Groupama FDJ era questo il primo obiettivo pensando alla classifica generale e a come si potra' evolvere la corsa al rientro in Italia. Pinot ha offerto una buona prestazione nella cronometro d’apertura a Gerusalemme ed è rimasto nella pancia del gruppo nelle due tappe in linea che hanno chiuso la tre giorni in ...

Giro d’Italia - Aru : ‘Dopo la ricognizione ho capito quanto era complicato’ Video : Non era certo la tappa più adatta per Fabio Aru, quella con cui si è aperto ieri il Giro d’Italia 2018 [Video]. Il capitano della UAE Emirates ha cercato di difendersi al meglio nella cronometro inaugurale sulle strade di Gerusalemme, ma ha perso un po’ più del previsto. Alla fine il distacco da Tom Dumoulin, trionfatore della tappa, è stato di 50’’, un divario piuttosto elevato visto il percorso di neanche 10 chilometri. Aru ha spiegato però di ...

Giro d’Italia - il ruggito di Elia Viviani Video : Da grande favorito Elia Viviani ha firmato la prima volata del Giro d’Italia 2018. A Tel Aviv il campione della Quickstep ha avuto ragione di Jakub Mareczko che aveva provato ad anticipare le sue mosse. Il treno della Quickstep non è riuscito a prendere la guida del gruppo nel finale, ma Viviani ha fatto valere ugualmente la propria superiorita' su un lotto di avversari non del livello più alto. Grazie ad un abbuono ad un traguardo volante Rohan ...

Giro d’Italia - Tom Dumoulin : prima spallata a Froome e Aru Video : Il Giro d’Italia [Video]è ricominciato come si era concluso lo scorso anno, con Tom Dumoulin a strapazzare gli avversari a cronometro. Il Campione del Mondo della specialita' e maglia rosa in carica ha pedalato con grande scioltezza i quasi 10 km sulle strade di Gerusalemme. Dumoulin ha superato di 2’’ Rohan Dennis e Victor Campenaerts, altri grandi specialisti del tic-tac, affibbiando distacchi importanti a molti degli avversari più pericolosi ...

Giro d’Italia - Chris Froome : ‘Non faccio affidamento sulle cronometro’ Video : Non è iniziato nel migliore dei modi il Giro d’Italia dell’uomo più atteso, Chris Froome. Il leader del Team Sky, al suo ritorno nella corsa rosa dopo ben otto anni, è scivolato durante la ricognizione sul percorso della cronometro di Gerusalemme, la tappa inaugurale del Giro. Froome ha poi deluso in corsa, mostrandosi un po’ insicuro e probabilmente condizionato dalla caduta del mattino. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha perso ...

Giro d’Italia 2018 - ecco l’elenco dei corridori Video : Il Giro d’Italia 2018 [Video]è pronto ad aprire il sipario. Oggi, giovedì 3 maggio, le squadre scoprono i propri corridori nella presentazione ufficiale in programma alle 17 diretta su Rai Sport. Domani il via alle ostilita', con la cronometro individuale di Gerusalemme che assegnera' la prima maglia rosa con una sfida gia' di altissimo livello. Tra i pretendenti alla vittoria della crono spiccano infatti i nomi di molti dei migliori specialisti ...

Giro d’Italia - si parte da Gerusalemme : le info sulla cronometro di apertura Video : Una partenza inedita quella del Giro d’Italia 2018, che scattera' venerdì 4 maggio da Gerusalemme in Israele, per la prima di una tre giorni interamente corsa in Medio Oriente, prima di trasferirsi in Sicilia e affrontare la risalita dello stivale fino alla conclusione di Roma in programma domenica 27 Maggio. Il corridore da battere sara' il britannico Chris Froome, a cui manca la vittoria della corsa rosa [Video]. L’azzurro #fabio aru, ...

Giro d’Italia - Alberto Contador : ‘Normale che Froome sia in corsa’ Video : Il Giro d’Italia [Video]che parte da Gerusalemme tra una settimana è anche la prima corsa a tappe da ex corridore per #Alberto Contador. Il fuoriclasse spagnolo si è ritirato al termine della scorsa Vuelta Espana regalando un’ultima perla indimenticabile sull’Angliru ed ora è impegnato alla guida della squadra under 23 Polartec Kometa, ma anche come commentatore tecnico per Eurosport. Alla presentazione dei programmi dedicati al Giro d’Italia ...

Giro d’Italia - esclusioni a sorpresa nel Team Sky Video : Sara' un #Team Sky forte ma con qualche scelta sorprendente quello che accompagnera' Chris Froome al Giro d’Italia. Come sempre lo squadrone britannico si presentera' al via con una formazione che ha un unico obiettivo, quello di sostenere in tutte le tappe e su tutti i terreni il suo leader in ottica classifica generale. Tra i selezionati spicca la presenza di Wout Poels, uno dei gregari migliori di Froome nelle passate edizioni del Tour de ...

Giro d’Italia 2018 - ecco i corridori iscritti Video : Ad una decina di giorni dal via del Giro d’Italia 2018 [Video]è quasi fatta la starting list della corsa rosa. Le squadre devono ancora sciogliere gli ultimi nodi per completare gli organici, ma ormai possiamo avere un’idea molto chiara di quali saranno le strategie di ciascun team. I capitani e gli obiettivi sono infatti ben fissati: si preannuncia una sfida di altissimo livello per la maglia rosa, mentre purtroppo mancheranno quasi tutti i big ...