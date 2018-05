Giro d' Italia | 5^ tappa | il ritorno di Battaglin dopo quattro anni

Giro d'Italia 2018 - 6ª tappa : altimetria e quando inizia la cronaca Rai Video : Domani, giovedì 10 maggio, si correra' la 6ª tappa del Giro d'Italia 2018, la Caltanissetta-Etna. A re il percorso e l'orario della diretta tv sui canali Rai. La vittoria della 4ª tappa è andata al belga Wellens. Il corridore del team Lotto Fix-All ha approfittato del finale a lui favorevole, vincendo la prima tappa italiana [Video] della 101ª edizione del Giro. Il muro di CaltaGirone ha esaltato le caratteristiche di Wellens, che ha vinto ...

Giro d’Italia 2018 - sesta tappa Caltanissetta-Etna : arrivo in salita sul Vulcano. Favoriti : non si scherza più : Il primo arrivo in salita: 164 chilometri dal Caltanissetta all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna per la terza delle tre tappe siciliane al Giro d’Italia 2018. La prima resa dei conti, il primo scontro diretto in salita tra i big. E per quanto visto negli scorsi giorni, la possibile risposta a tante domande quantomeno interessanti per interpretare il futuro di questa corsa rosa. Andiamo a vedere cosa attende i corridori e i ...

Giro d'Italia - Caltanissetta-Etna : altimetria - tracciato e orari tv sesta tappa Video : Giovedì 10 maggio la sesta tappa del Giro d’Italia 2018, la Caltanissetta-Etna di 164 km, prevede il primo arrivo in salita della Corsa Rosa edizione numero 101. Come nelle due precedenti frazioni in Sicilia sara' anche questa una tappa molto mossa, che non si presenta facile gia' dai primi chilometri di percorso ma con il finale che è ovviamente la parte più difficile della gara. Gli ultimi 30 chilometri si svolgono infatti sulle pendice del ...

Giro d’Italia in tv - sesta tappa Caltanissetta-Etna : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Oggi (giovedì 10 maggio) ci sarà il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018. La sesta tappa prevede un percorso di 164 km da Caltanissetta all’Etna, con i corridori che dovranno affrontare l’inedita ascesa verso l’Osservatorio Astrofisico. Una frazione che rappresenterà un test fondamentale per gli uomini di classifica. La salita finale dell’Etna è lunga 15 km e presenta una pendenza media del 6,5%, ma in due tratti, ai -10 km e ai ...

Giro D’Italia : 6° Tappa Caltanissetta > Etna : Vince Enrico Battaglin del Team Lotto NL-Jumbo a Santa Ninfa dopo aver perso il duello con Tim Wellens a CaltaGirone il giorno prima Ordine di Arrivo 5° Tappa 1 – Enrico Battaglin (Team Lotto NL – Jumbo) – 153 km in 4h06’33”, media 37,233 km/h 2 – Giovanni Visconti (Bahrain – Merida) s.t. 3 – José Gonçalves (Team Katusha Alpecin) s.t. […]

Giro d'Italia - a Santa Ninfa vince Enrico Battaglin - secondo Giovanni Visconti : Enrico Battaglin è un uomo di parola. A CaltaGirone, dove aveva chiuso terzo dopo una rasoiata a bocca aperta, aveva giurato che ci avrebbe riprovato. Meno di ventiquattr'ore dopo, il vicentino della ...

